Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris chỉ đạo nhân viên làm chứng chỉ giả

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ viện Quốc tế Paris.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Đình Đức (SN 1978, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); Trần Thị Thư (SN 1990, trú tại xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) và Nguyễn Thành Trung (SN 1978, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng trong vụ án

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Đình Đức (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris) là đối tượng chủ mưu cầm đầu đã chỉ đạo Trần Thị Thư nhận thông tin cá nhân và tiền của người có nhu cầu để Đức làm và bán chứng chỉ do Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris cho người có nhu cầu, không phải học, không phải thi.

Các bị can đã lợi dụng nhu cầu của nhiều người muốn có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ đăng kí thuế, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không tham gia đào tạo, không phải học, thi để được cấp chứng chỉ theo quy định. Các đối tượng đã nhận thông tin cá nhân, hồ sơ và tiền của người có nhu cầu thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, sau đó làm giả, cấp khống các loại chứng chỉ để bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Đình Đức hưởng lợi số tiền 65 triệu đồng, bị can Trần Thị Thư hưởng lợi 36 triệu đồng, bị can Nguyễn Thành Trung hưởng lợi 5,6 triệu đồng. Tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính là 107 triệu đồng. Ngày 23-7-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 3 bị can về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định của pháp luật.