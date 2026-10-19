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Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông tại xã Ứng Hòa

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An Anh

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư đường Cần Thơ - Xuân Quang, xã Ứng Hòa, Hà Nội vào sáng 9-10-2026

Theo đó, khoảng 8h40 ngày 9-10-2026, tại ngã tư đường Cần Thơ - Xuân Quang, thuộc thôn Địa Cường, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô.

Thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 30K-322.08 do chị Phạm Thị Hương Loan (sinh năm 1988, trú tại thôn Khê Tang, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường liên thôn theo hướng từ Trầm Lộng đi Đại Cường.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Ứng Hòa, Hà Nội

Khi đến ngã tư giao với đường liên xã thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30G-930.03 do anh Mã Chí Linh (sinh năm 1977, trú tại thôn Đại Cường, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Đại Hùng đi Kim Phượng.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ tai nạn, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đề nghị người dân chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến diễn biến vụ việc liên hệ Đội CSGT đường bộ số 10 hoặc cán bộ thụ lý vụ việc là Thiếu tá Nguyễn Long An, số điện thoại 0973.611.078, để cung cấp thông tin.

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