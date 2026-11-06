Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, cứu nạn cho 582 đội viên dân phòng

ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở, UBND xã Phù Đổng phối hợp với Công an xã và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho 582 đội viên dân phòng thuộc 31 thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuyết– Phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Phù Đổng về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026, UBND xã và Công an xã Phù Đổng đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện cho lực lượng dân phòng.

Để bảo đảm 100% đội viên dân phòng được tham gia, UBND xã Phù Đổng đã tổ chức hội nghị thành 4 lớp, với tổng số 582 học viên đến từ 31 thôn, tổ dân phố.

Tại các buổi huấn luyện, cán bộ chuyên môn đã phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, hướng dẫn đội viên dân phòng nhận diện nguy cơ, kiểm tra, phát hiện và chủ động loại trừ những yếu tố có thể gây mất an toàn cháy, nổ trong sinh hoạt, lao động và sản xuất.

Báo cáo viên phổ biến quy định của pháp luật, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, học viên được hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra sự cố; kỹ năng báo cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu, thoát nạn, cứu người bị nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.

Các báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ ban đầu. Đây là lực lượng gần dân, sát địa bàn, có điều kiện phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn, kịp thời thông tin và tổ chức ứng phó khi có tình huống xảy ra. Việc xử lý nhanh chóng, đúng phương pháp trong những phút đầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng dân phòng được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy

Điểm đáng chú ý của chương trình là bên cạnh việc trang bị kiến thức, các học viên còn được trực tiếp thực hành những kỹ năng cần thiết. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, đội viên dân phòng tham gia thực hành sơ cấp cứu người bị nạn, kỹ năng cứu hộ, cứu người trong tình huống cháy, nổ và xử lý các tình huống giả định nhằm dập tắt đám cháy.

Việc tổ chức huấn luyện đồng bộ cho 582 đội viên thuộc 31 thôn, tổ dân phố thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Phù Đổng đối với công tác xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an xã, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên thực hành cứu nạn

Thời gian tới, việc duy trì tuyên truyền, tập huấn và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng tiếp tục là yêu cầu quan trọng. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tại cơ sở, gắn công tác PCCC&CNCH với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn xã Phù Đổng.