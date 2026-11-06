ANTD.VN - Ngày 6/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Các đại biểu tham gia phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

Sự kiện trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, một thông điệp luôn được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia truyền tải là “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, cũng đã được khẳng định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Một trong những định hướng quan trọng của Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; đa dạng hóa các hình thức tiếp cận để kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và các giao dịch trên không gian mạng ngày càng phát triển.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, một quy định pháp luật có thể rất khó, nhưng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi được truyền tải qua những tình huống gần gũi. Một kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dễ được ghi nhớ hơn khi được thể hiện bằng một video ngắn, một sản phẩm trực quan hay một câu chuyện thực tế. Một thông điệp đúng, nếu được truyền tải sáng tạo và phù hợp, có thể tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chủ trì, phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức cũng là một hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa những định hướng đó.

“Thông qua Cuộc thi, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ không chỉ tìm hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật mà còn chủ động suy nghĩ, sáng tạo cách thức truyền tải những kiến thức đó bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với đời sống hiện đại. Qua đó, những kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được chuyển hóa thành những thông điệp, ý tưởng và sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng lan tỏa”, ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi với sinh viên, PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng đây là cơ hội để các em đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến đời sống. Qua Cuộc thi, sinh viên có điều kiện thực hành nghiên cứu công chúng, xây dựng ý tưởng, thiết kế sản phẩm và đánh giá hiệu quả truyền thông.

Cuộc thi là môi trường rèn luyện năng lực nghề nghiệp trong thời đại số, từ sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng hình ảnh và dữ liệu đến làm việc nhóm, sử dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm.

Đặc biệt, cuộc thi giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm truyền thông.

Tại Lễ phát động, ban tổ chức chính thức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo thanh niên, sinh viên trên cả nước tích cực hưởng ứng Cuộc thi, cùng lan tỏa kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cộng đồng. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn , đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.