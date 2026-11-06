Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Sự kiện trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, một thông điệp luôn được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia truyền tải là “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, cũng đã được khẳng định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.
Một trong những định hướng quan trọng của Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; đa dạng hóa các hình thức tiếp cận để kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và các giao dịch trên không gian mạng ngày càng phát triển.
Theo ông Trịnh Anh Tuấn, một quy định pháp luật có thể rất khó, nhưng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi được truyền tải qua những tình huống gần gũi. Một kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dễ được ghi nhớ hơn khi được thể hiện bằng một video ngắn, một sản phẩm trực quan hay một câu chuyện thực tế. Một thông điệp đúng, nếu được truyền tải sáng tạo và phù hợp, có thể tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chủ trì, phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức cũng là một hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa những định hướng đó.
“Thông qua Cuộc thi, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ không chỉ tìm hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật mà còn chủ động suy nghĩ, sáng tạo cách thức truyền tải những kiến thức đó bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với đời sống hiện đại. Qua đó, những kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được chuyển hóa thành những thông điệp, ý tưởng và sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng lan tỏa”, ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh.
Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi với sinh viên, PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng đây là cơ hội để các em đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến đời sống. Qua Cuộc thi, sinh viên có điều kiện thực hành nghiên cứu công chúng, xây dựng ý tưởng, thiết kế sản phẩm và đánh giá hiệu quả truyền thông.
Cuộc thi là môi trường rèn luyện năng lực nghề nghiệp trong thời đại số, từ sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng hình ảnh và dữ liệu đến làm việc nhóm, sử dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm.
Đặc biệt, cuộc thi giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm truyền thông.
Tại Lễ phát động, ban tổ chức chính thức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo thanh niên, sinh viên trên cả nước tích cực hưởng ứng Cuộc thi, cùng lan tỏa kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cộng đồng. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn , đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.
THÔNG TIN CUỘC THI
Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” chính thức được phát động từ ngày 06/10/2026, gồm 3 Vòng chính:
Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tuyến trong 02 tuần nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức huy động sinh viên, học viên, cán bộ, người lao động và các cá nhân thuộc đơn vị tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.
Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng cá nhân. Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị để xếp hạng, trao 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị có kết quả cao nhất và lựa chọn từ 10 - 15 đơn vị dẫn đầu tham gia Vòng Tập huấn.
Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo quy định. Vòng Tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing.
Kết thúc Vòng Tập huấn, các đội nộp hồ sơ, sản phẩm và báo cáo kết quả triển khai chiến dịch để Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.
Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn.
Các đội tranh tài thông qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo quy định của Cuộc thi.
Tham gia Vòng Sơ khảo Cuộc thi tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn.