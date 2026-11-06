Xã Hoài Đức phát huy sức mạnh cộng đồng, hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập

Việc xây dựng, triển khai mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy. Đây là giải pháp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế tái phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Hội nghị triển khai, ra mắt mô hình tại xã Hoài Đức.

Trên tinh thần ấy, ngày 4/11/2026, Công an xã Hoài Đức đã tham mưu UBND xã tổ chức hội nghị triển khai và ra mắt mô hình với sự tham dự của 100 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, đại diện hệ thống chính trị các thôn và người tái hòa nhập cộng đồng.

Tại hội nghị, đại diện Công an xã Hoài Đức đã báo cáo tóm tắt một số tình hình về công tác chấp hành pháp luật trên địa bàn; đồng thời công bố quyết định thành lập mô hình, Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động.

Đại diện Công an xã trình bày tại hội nghị.

Báo cáo tình hình an ninh, trật tự liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho thấy lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, hệ thống chính trị của các thôn triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, quản lý, hướng dẫn và thường xuyên thăm hỏi tổng số 364 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó 62 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các đại biểu đã tham luận tập trung với nhiều nội dung thiết thực như: đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể với gia đình và cộng đồng dân cư.

Việc ra mắt mô hình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Hoài Đức đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung quản lý, giám sát, mô hình hướng tới tạo điều kiện để những người từng lầm lỗi có cơ hội ổn định cuộc sống, lao động, học nghề, từng bước trở thành công dân có ích.

Thông qua sự đồng hành, giúp đỡ thiết thực của cộng đồng, mô hình góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ phát sinh tội phạm, xây dựng xã Hoài Đức an toàn, văn minh, phát triển bền vững.