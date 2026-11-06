Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở, doanh nghiệp

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy, CNCH cho các cơ sở trên địa bàn quản lý; trong đó có Công ty TNHH Thương mại may mặc Vinh Quang và Công ty Dược phẩm Quang Khải.

Tình huống cứu nạn giả định tại Công ty TNHH Thương mại may mặc Quang Vinh

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn, nội dung được gắn với việc thực hành tại cơ sở, giúp người tham gia làm quen với phương tiện chữa cháy và các nhiệm vụ trong phương án.

Cụ thể, tại Công ty TNHH Thương mại may mặc Vinh Quang, Lô CN 02-2-1, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, buổi thực tập phương án chữa cháy, CNCH được triển khai theo tình huống giả định tại Kế hoạch ngày 28/9/2026. Qua đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 19 cùng lực lượng PCCC cơ sở tham gia xử lý tình huống cháy giả định.

Lực lượng PCCC và CNCH khu vực số 1 triển khai thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Thương mại may mặc Quang Vinh

Tình huống giả định là cháy tại nhà điều hành số 1 do sự cố thiết bị tiêu thụ điện. Lực lượng PCCC cơ sở tổ chức báo động, cắt điện, sử dụng phương tiện tại chỗ xử lý ban đầu, báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, hướng dẫn thoát nạn. Theo phương án, các lực lượng phối hợp trinh sát, chữa cháy, cứu nạn, làm mát, ngăn chặn cháy lan và tiếp nước phục vụ chữa cháy.

Tại Công ty Dược phẩm Quang Khải, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực tập phương án cho cơ sở. Cán bộ hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay; người tham gia trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình để xử lý đám cháy giả định.

Việc kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn, thực hành nhằm giúp lực lượng PCCC và CNCH cơ sở và người lao động củng cố kỹ năng sử dụng phương tiện, nâng cao khả năng xử lý ban đầu và phối hợp thực hiện phương án chữa cháy, CNCH tại cơ sở.