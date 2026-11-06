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Thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội

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Nguyễn Giáp

ANTD.VN - Ngày 6-11, Đội CC&CNCH khu vực số 30, Công an Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành CC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân viên công ty đã được báo cáo viên thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và xã Tây Phương nói riêng; đồng thời làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng chỉ ra những đặc điểm, tính chất nguy hiểm và các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ trong môi trường sản xuất như tại khu vực dây chuyền sản xuất, phòng chứa nhiên liệu (gas), phòng đóng gói sản phẩm, khu vực kho chứa hàng hóa; nguy cơ cháy, nổ khi sử dụng điện thoại trong quá trình sạc hoặc khi đang kết nối với nguồn điện.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, trao đổi và hướng dẫn các kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy. Trọng tâm là trang bị cho cán bộ, công nhân viên kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại các khu vực trong Công ty.

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Hướng dẫn công nhân viên thực hành sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ
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Diễn tập phương án cứu nạn, cứu tài sản
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Phối hợp diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn

Trong buổi tuyên truyền, trải nghiệm cán bộ, công nhân viên được trực tiếp trải nghiệm một số kỹ năng thực tế trong cứu người bị nạn gồm: thực hành di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc; di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, máy cưa cầm tay và trang phục chữa cháy…

Buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, công nhân viên được tìm hiểu, tiếp cận với các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng, hiện đại mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang sử dụng; đồng thời được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, CNCH.

Qua đó, mỗi cán bộ, công nhân viên có thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân, đồng thời hướng dẫn cho người thân, bạn bè cách xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ và thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy tại nhà trường.

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Từ khóa:

#PCCC

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