Quy trình giải quyết vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

ANTD.VN - Người dân cần nắm rõ các bước giải quyết vi phạm hành chính, kể cả trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát (phạt nguội), để chủ động thực hiện đúng quy định, tránh mất thời gian và bảo đảm quyền lợi của mình.

Việc giải quyết vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại trụ sở đơn vị Cảnh sát giao thông được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2020 và 2025); Thông tư số 73/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025, được thực hiện theo trình tự sau:

Trường hợp người vi phạm trực tiếp đến trụ sở đơn vị giải quyết

Người vi phạm có thể trực tiếp đến trụ sở CSGT để giải quyết vi phạm

Bước 1: Tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính và đối chiếu hồ sơ vi phạm.

Cán bộ CSGT tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính từ người vi phạm, kiểm tra, đối chiếu thông tin trên biên bản với hồ sơ vi phạm (trường hợp người vi phạm làm mất biên bản, cán bộ tiếp nhận phải đối chiếu kỹ thông tin về nhân thân với hồ sơ vi phạm).

Việc giải quyết không thực hiện thông qua người trung gian, trừ trường hợp được ủy quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời, không giải quyết vụ việc ngoài địa điểm được đơn vị bố trí để giải quyết vi phạm hành chính.

Đối với những vụ việc cần xác minh, làm rõ, cán bộ tiếp nhận báo cáo, đề xuất người có thẩm quyền tổ chức xác minh theo quy định.

Bước 2: Thông báo hình thức, mức xử phạt và các biện pháp có liên quan.

Cán bộ CSGT thông báo cụ thể cho người vi phạm về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt; các biện pháp ngăn chặn, biện pháp trừ điểm giấy phép lái xe và các biện pháp khác (nếu có). Đối với trường hợp vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người vi phạm được thông báo kết quả thu thập được về hành vi vi phạm để biết và đối chiếu.

Đối với giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy phép lái xe đã được tích hợp, cập nhật trong tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành, khi áp dụng hình thức tước quyền sử dụng, người có thẩm quyền thực hiện việc tước trên môi trường điện tử. Thông tin về việc tước quyền sử dụng được cập nhật trên cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, các cơ sở dữ liệu, phần mềm do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).

Việc cập nhật, đồng bộ thông tin nhằm giúp người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết và chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng.

Bước 3: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người bị xử phạt hoặc người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền của người bị xử phạt theo quy định.

Bước 4: Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu biên lai hoặc chứng từ nộp tiền phạt.

Cán bộ CSGT tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu biên lai thu tiền phạt hoặc chứng từ thu, nộp tiền phạt khác theo quy định của pháp luật với hồ sơ vi phạm hành chính; sau đó thực hiện lưu hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ hoặc bị tước quyền sử dụng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, người có thẩm quyền thực hiện trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ hoặc giấy tờ bị tước quyền sử dụng theo thủ tục hành chính cho người bị xử phạt.

Đối với giấy tờ có thông tin bị tạm giữ hoặc bị tước quyền sử dụng trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành, người có thẩm quyền ra quyết định và lập biên bản trả lại giấy tờ cho người bị xử phạt; cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính thực hiện đồng bộ thông tin với Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu để gỡ bỏ nội dung thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó.

Bước 6: Giải quyết vụ việc theo thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên giấy thông báo, giấy tờ tùy thân; cho người vi phạm xem kết quả thu thập được hành vi vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện xử lý vi phạm theo quy định.

Quy trình giải quyết vi phạm hành chính

Trường hợp người vi phạm nộp tiền phạt qua Cổng Dịch vụ công

Bên cạnh hình thức trực tiếp đến trụ sở đơn vị giải quyết, người vi phạm có thể thực hiện nộp tiền phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công và đăng ký nhận lại giấy tờ qua dịch vụ bưu chính công ích. Quy trình gồm các bước:

Bước 1: Gửi thông tin xử phạt lên Cổng Dịch vụ công.

Người có thẩm quyền xử phạt gửi thông tin xử phạt lên Cổng Dịch vụ công. Hệ thống tự động gửi thông báo để người vi phạm tra cứu thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính thông qua số điện thoại đã cung cấp cho cơ quan Công an tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính hoặc số điện thoại đăng ký với cơ quan quản lý phương tiện.

Bước 2: Tra cứu thông tin quyết định xử phạt, nộp tiền phạt và đăng ký nhận lại giấy tờ.

Người vi phạm truy cập Cổng Dịch vụ công, sử dụng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được thông báo hoặc số biên bản vi phạm hành chính để tra cứu thông tin quyết định xử phạt; thực hiện nộp tiền phạt trực tuyến và đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ, bị tước quyền sử dụng qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 3: Tra cứu biên lai điện tử, in và lưu hồ sơ xử phạt.

Người có thẩm quyền xử phạt tra cứu biên lai điện tử thu tiền xử phạt vi phạm hành chính do hệ thống Cổng Dịch vụ công gửi về để in, lưu vào hồ sơ xử phạt. Đây là căn cứ thực hiện thủ tục trả lại giấy tờ bị tạm giữ và gỡ bỏ thông tin về việc tạm giữ trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu, phần mềm có liên quan theo quy định.

Bước 4: Trả lại giấy tờ bị tạm giữ, bị tước quyền sử dụng qua dịch vụ bưu chính công ích.

Người có thẩm quyền xử phạt thực hiện trả lại giấy tờ bị tạm giữ hoặc giấy tờ bị tước quyền sử dụng (khi hết thời hạn tước) cho người bị xử phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo đăng ký.

Đối với giấy tờ có thông tin về việc bị tạm giữ, tước quyền sử dụng trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành, hệ thống dữ liệu xử lý vi phạm hành chính thực hiện đồng bộ thông tin để gỡ bỏ nội dung về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó theo quy định.

Người dân khi đến giải quyết vi phạm hành chính cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Người dân khi đến giải quyết vi phạm hành chính cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan, phối hợp cung cấp thông tin chính xác và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ có thẩm quyền. Việc giải quyết phải được thực hiện tại địa điểm do đơn vị CSGT bố trí, không thông qua người trung gian trái quy định, không giao giấy tờ hoặc tiền cho cá nhân không có thẩm quyền.

Nắm rõ trình tự, thủ tục giải quyết vi phạm hành chính sẽ giúp người dân chủ động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tiết kiệm thời gian, đồng thời góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và nghiêm minh trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.