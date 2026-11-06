1.550 nhà khoa học đồng hành cùng thí sinh dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

ANTD.VN - Thông tin về kết nối với cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia, Bộ GD-ĐT cho biết có 58 đơn vị đăng ký 1.550 chuyên gia tham gia tư vấn, hướng dẫn cho thí sinh thực hiện dự án.

58 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã đăng ký danh sách 1.550 chuyên gia tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Ngày 6-11, Bộ GD-ĐT thông tin về việc kết nối giữa các đơn vị giáo dục đại học, viện nghiên cứu với cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia thông qua các hình thức đào tạo chuyên ngành liên quan, cấp học bổng, ưu tiên tuyển sinh và đội ngũ chuyên gia hỗ trợ.

​Gần 1.400 ngành đào tạo gắn với 16 lĩnh vực dự thi

​Theo số liệu tổng hợp đến ngày 28/10/2026, 56 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã cung cấp thông tin về gần 1.400 ngành đào tạo ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; trong đó có 648 ngành thuộc Danh mục công bố kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Mỗi ngành đào tạo được gắn với một hoặc một số lĩnh vực dự thi theo danh mục 16 lĩnh vực quy định tại Thông tư số 84, trải rộng từ khoa học tự nhiên, toán học, máy tính, công nghệ thông tin đến các nhóm ngành kỹ thuật và khoa học xã hội, hành vi.

​Bên cạnh thông tin ngành, nhiều đơn vị đã công bố cụ thể chính sách dành cho học sinh đoạt giải Cuộc thi, như: tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia; ưu tiên xét tuyển, cộng điểm; cấp học bổng của nhà trường với mức từ 30% đến 100% học phí; học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP đối với các ngành thuộc lĩnh vực được hưởng chính sách. Mỗi ngành đều kèm đường dẫn đến trang thông tin tuyển sinh của đơn vị để học sinh, phụ huynh dễ dàng tra cứu.

​Việc công khai các thông tin này giúp học sinh sớm định hướng ngành học gắn với lĩnh vực nghiên cứu mình theo đuổi, đồng thời cụ thể hóa chủ trương liên thông giữa kết quả Cuộc thi với chính sách học bổng và tuyển sinh đại học mà Thông tư số 84 đặt ra.

​Hơn 1.500 nhà khoa học sẵn sàng đồng hành cùng học sinh

​Cùng với thông tin ngành đào tạo, 58 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã đăng ký danh sách 1.550 chuyên gia tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, trong đó có hơn 300 giáo sư, phó giáo sư và hơn 800 tiến sĩ. Đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhiều trường đại học tại các địa phương.

​Các chuyên gia đăng ký hỗ trợ theo nhiều hình thức: tư vấn ý tưởng, định hướng nghiên cứu (1.272 chuyên gia); hướng dẫn nghiên cứu (1.139 chuyên gia); tham gia hội đồng thẩm định hồ sơ, ban giám khảo (1.004 chuyên gia); báo cáo chuyên đề, tập huấn cho giáo viên, học sinh (604 chuyên gia); hỗ trợ, giám sát học sinh thực hiện thí nghiệm, thực nghiệm tại cơ sở nghiên cứu của đơn vị (596 chuyên gia).

​Có 987 chuyên gia đồng ý công khai họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, lĩnh vực và hình thức hỗ trợ trên hệ thống thông tin Cuộc thi. Thông tin liên hệ của chuyên gia chỉ được sử dụng để kết nối theo đề nghị của đơn vị dự thi, cơ sở giáo dục và không công khai khi chưa có sự đồng ý của chuyên gia.

​Việc hình thành mạng lưới chuyên gia góp phần giải quyết khó khăn lâu nay của nhiều trường phổ thông, nhất là ở địa phương còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu, khi học sinh có ý tưởng nhưng thiếu người hướng dẫn chuyên sâu và cơ sở thí nghiệm phù hợp. Theo Quy chế, người hướng dẫn không được trực tiếp thực hiện thay học sinh các nội dung nghiên cứu cốt lõi; sự đồng hành của nhà khoa học tập trung vào định hướng phương pháp, bảo đảm an toàn và liêm chính khoa học, để học sinh thực sự là chủ thể của dự án.

​Cuộc thi năm học 2026-2027 dự kiến tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội

​Cuộc thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 là năm đầu tiên được tổ chức theo Quy chế mới ban hành kèm theo Thông tư số 84, dự kiến diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng là một trong những đơn vị tích cực tham gia mạng lưới, với 165 ngành đào tạo và 64 chuyên gia đăng ký hỗ trợ học sinh.

​Cuộc thi năm nay áp dụng danh mục 16 lĩnh vực dự thi; bộ tiêu chí đánh giá gồm 20 tiêu chí với tổng điểm tối đa 100; danh sách dự án, báo cáo tóm tắt và poster dự án được công khai chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc. Bộ GDĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi, trong đó quy định cụ thể thời gian, địa điểm và kế hoạch triển khai.

​Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, đơn vị dự thi chủ động khai thác thông tin ngành đào tạo và danh sách chuyên gia trên hệ thống để định hướng, kết nối hỗ trợ học sinh ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong việc đồng hành, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học, kỹ thuật trẻ.