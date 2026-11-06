Khẩn trương phối hợp giải cứu người mắc kẹt trong thang máy

ANTD.VN - Trong những tình huống khẩn cấp, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an cơ sở không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Lực lượng Công an kịp thời có mặt khi nhân dân cần

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kiến Hưng và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội đã góp phần mang lại sự an tâm và niềm tin cho người dân trên địa bàn.

Khoảng 15h45 ngày 4/11/2026, Công an phường Kiến Hưng tiếp nhận tin báo qua hệ thống 113 về việc có người mắc kẹt trong thang máy tại địa chỉ số 111, Tổ dân phố số 13, phường Kiến Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương phân công cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các biện pháp hỗ trợ. Với tinh thần trách nhiệm, không để người dân phải chờ đợi trong tình huống nguy hiểm, lực lượng Công an nhanh chóng phối hợp xử lý sự cố, tìm cách đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đến 16h04 cùng ngày, chỉ sau gần 20 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, người mắc kẹt đã được giải cứu thành công. Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng sức khỏe ổn định, an toàn trước khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường.

Việc nhanh chóng có mặt, xử lý tình huống kịp thời của Công an phường Kiến Hưng đã góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người gặp nạn, đồng thời nhận được sự ghi nhận của người dân.

Không chỉ chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kiến Hưng còn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân giải quyết những tình huống phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Những việc làm tuy bình dị nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi của lực lượng Công an cơ sở. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Kiến Hưng tiếp tục được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.