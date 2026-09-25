Thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Phạm Hùng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội khiến 1 người tử vong.

Khoảng 17h28 ngày 7-7-2026 tại đường Phạm Hùng, hướng từ Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến (cách cổng Bến xe khách Mỹ Đình 500 mét) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô bus với xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead màu bạc.

Hậu quả khiến người điều khiển phương tiện xe mô tô tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT, thành phố Hà Nội thông báo ai là người biết việc hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc tai nạn trên đề nghị cung cấp cho Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội (qua Công an phường Từ Liêm; địa chỉ: Ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, TP Hà Nội gặp Điều tra viên Hoàng Duy Tiến. Điện thoại: 0975.06.11.06)