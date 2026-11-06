Giám đốc Công an Hà Nội: "Nghị quyết nào cũng gắn với công tác Công an"

ANTD.VN - Nhấn mạnh việc được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực trực tiếp chủ trì, hoàn thành việc ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong tháng 11/2026.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám dốc CATP chủ trì hội nghị

Chiều 6/11, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong Công an thành phố Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Thiếu tướng Lê Văn Tuân và Đại tá Nguyễn Đức Long.

Những kết quả nổi bật

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương và Bộ Chính trị, Công an Thành phố (CATP) Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động bài bản.

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban, CATP đã triển khai thực hiện đối với 9/10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị . Đáng chú ý, nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã đạt kết quả tích cực, hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra.

Cụ thể, đối với các nghị quyết chuyên đề, tiến độ thực hiện được ghi nhận rõ nét qua các con số cụ thể. Trong Nghị quyết số 72-NQ/TW về y tế và chăm sóc sức khỏe, CATP đã hoàn thành 7/7 nhiệm vụ có hạn trong năm 2026, đạt 87,5% . Đặc biệt, các Nghị quyết số 79-NQ/TW về kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đều đạt tỷ lệ hoàn thành tuyệt đối 100% đối với các nhiệm vụ có hạn trong năm 2026 (lần lượt hoàn thành 2/2 và 4/4 nhiệm vụ) .

Các nghị quyết khác như Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 66-NQ/TW về xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 70-NQ/TW về an ninh năng lượng và Nghị quyết số 71-NQ/TW về giáo dục - đào tạo đều duy trì tiến độ thực hiện ổn định, không có nhiệm vụ bị chậm muộn .

Bên cạnh đó, công tác triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương cũng được chỉ đạo quyết liệt. Đảng ủy CATP đã xây dựng kế hoạch hành động gồm 25 nhiệm vụ đối với Nghị quyết 18 và ban hành chương trình hành động với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm 61 nhiệm vụ cụ thể đối với Nghị quyết 22 .

Những kết quả tích cực trên khẳng định sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng CATP Hà Nội trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Thời gian tới, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục siết chặt kỷ luật thực thi, bám sát phương châm "6 rõ" để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô .

Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ CATP báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe các đơn vị báo cáo, kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong đợt kiểm tra vừa qua việc thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra, đã đánh giá rất cao Công an thành phố Hà Nội.

Tuy vậy, theo đồng chí Giám đốc, Bộ Chính trị còn ban hành nhiều nghị quyết tiếp theo, và tất cả đều phải được Đảng ủy Công an thành phố cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình hành động, rồi giao cho các đơn vị chức năng.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu bộ phận tham mưu ở Văn phòng Đảng ủy rà lại từng nghị quyết, ấn định thời hạn phải ban hành xong. Nơi nào vướng mắc, thì phải có báo cáo, đề xuất, lấy hành lang pháp lý hiện có làm cơ sở để Công an thành phố ban hành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt nhấn mạnh: “Không có nghị quyết nào là không gắn với Công an”, từ giáo dục, y tế đến kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thậm chí năng lượng hay khoáng sản, lực lượng Công an đều có nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám dốc CATP kết luận hội nghị

Kiểm đếm bằng kết quả hằng tháng

Theo đồng chí Giám đốc, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã nói rõ, ban hành nhiều nghị quyết mà không thực hiện thì không có ý nghĩa. Kế hoạch, chương trình hành động phải được kiểm đếm bằng kết quả hằng tháng, và trong quá trình theo dõi, đơn vị phải chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND TP và Bộ Công an.

Về trách nhiệm, đồng chí Giám đốc giao các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc về chất lượng nghị quyết, cả phần việc bên trong lẫn bên ngoài lực lượng.

Đồng chí Trưởng phòng có nhiệm vụ mưu, giao bộ phận giúp việc triển khai xuống đơn vị, địa phương. Đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng nghị quyết phối hợp với Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn cấp cơ sở. Với cấp cơ sở, Giám đốc yêu cầu từng đơn vị phải có kế hoạch, chương trình hành động riêng, bám sát thực tế đặc điểm tình hình công việc của mình, không sao chép.

Các đơn vị chủ trì phải thường xuyên cập nhật tiến độ từng nhiệm vụ, nêu rõ nhiệm vụ nào đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa triển khai hay chậm tiến độ, đồng thời giải trình nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn khắc phục và sản phẩm kiểm chứng. Việc xây dựng kế hoạch phải bảo đảm “6 rõ”, có thời gian, đơn vị chủ trì và sản phẩm đầu ra cụ thể, không nêu chung chung.

Để đảm bảo tiến độ các phần việc, đồng chí Giám đốc đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực chủ trì ngay từ hôm nay, khẩn trương hoàn thiện trong tháng 11.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo rõ: "Hội nghị giao ban lần sau, cũng trong tháng 11, từng nghị quyết sẽ được kiểm đếm một lần. Mỗi đơn vị phải trả lời được đã làm được gì, tham mưu được gì và kiến nghị được gì với Thành ủy, với lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương...".