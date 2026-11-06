Tuyên truyền PCCC cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện

ANTD.VN - Đội CC và CNCH khu vực số 30 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho hơn 300 người thường xuyên làm việc tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Hạ Bằng.

Tại buổi tuyên truyền, tập huấn, cán bộ tuyên truyền Đội CC và CNCH khu vực số 30 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến một số quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tập trung phân tích những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh như: Sự cố hệ thống điện, việc sử dụng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, đun nấu, thắp hương, thờ cúng, bảo quản và sắp xếp hàng hóa dễ cháy, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không bảo đảm an toàn…

Cán bộ, Đội CC và CNCH khu vực số 30 phổ biến kiến thức pháp luật PCCC, CNCH

Hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Hướng dẫn nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của bình chữa cháy xách tay; kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy tại hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Đặc biệt, đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, báo cáo viên lưu ý các chủ cơ sở một số giải pháp phòng ngừa cháy, nổ quan trọng như: Bố trí khu vực kinh doanh, sản xuất tách biệt với khu vực sinh hoạt; sắp xếp hàng hóa, vật tư bảo đảm khoảng cách an toàn; không để hàng hóa cản trở lối đi, cầu thang, cửa thoát nạn; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp; lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm; bố trí lối thoát nạn thứ hai và chuẩn bị phương án thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, cách xử lý khi phát hiện sự cố cháy, kỹ năng báo cháy, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc, cách di chuyển và hỗ trợ người bị nạn… Qua đó giúp người tham gia nắm vững các thao tác cơ bản, chủ động xử lý tình huống ngay từ khi đám cháy mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh cần thường xuyên tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện trước và sau khi sử dụng; không câu mắc điện tùy tiện, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vượt quá khả năng chịu tải của hệ thống điện.

Khi xảy ra cháy, nổ, cần bình tĩnh, nhanh chóng hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết; ngắt nguồn điện tại khu vực xảy ra cháy nếu bảo đảm an toàn; tổ chức thoát nạn, cứu người và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy khi điều kiện cho phép. Đồng thời, nhanh chóng gọi số điện thoại 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH tại xã Hạ Bằng là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, các hộ gia đình và toàn thể Nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.