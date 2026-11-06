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Khẩn trương dập tắt cháy kho hàng trong ngõ 64 Đào Xuyên

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C.H

ANTD.VN - Tối 6/11, một vụ cháy xảy ra tại kho hàng nằm trong ngõ 64 đường Đào Xuyên, xã Bát Tràng, TP Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng triển khai phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h06 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin cháy tại khu vực kho hàng trong ngõ 64 Đào Xuyên. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 19 được điều động đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

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Hiện trường vụ cháy

Tại thời điểm xảy ra sự cố, khói và lửa bốc lên từ khu vực kho hàng, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, tổ chức triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy tiếp tục triển khai công tác dập tàn, kiểm tra hiện trường, phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Thông tin về thiệt hại tài sản và nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

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