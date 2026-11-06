Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giữa 2 xe máy tại xã Gia Lâm

ANTD.VN - Chiều 24-10-2026, tại đường Lê Trần Cẩn, xã Gia Lâm, Hà Nội xảy ra vụ va chạm giữa hai xe mô tô khiến hai người bị thương. Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và đề nghị người dân biết thông tin liên quan cung cấp cho cơ quan chức năng.

Khoảng 17h15 ngày 24/10/2026, anh ASIM ATASHOV (SN 2001, quốc tịch Nga) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29G1-134.75, lưu thông trên đường Lê Trần Cẩn theo hướng từ Hưng Yên đi trung tâm thành phố Hà Nội.

Khi đến khu vực nút giao với lối rẽ vào hầm chui dân sinh đi Đội 8, thôn Đào Xuyên, xã Gia Lâm, xe mô tô do anh ASIM ATASHOV điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 29N1-770.18 do anh Lê Bá Huy (SN 1997, trú tại thôn Đa Tốn, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) điều khiển, đang di chuyển phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến anh ASIM ATASHOV và anh Lê Bá Huy bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Hiện Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc, Phòng CSGT đề nghị người dân đã chứng kiến vụ tai nạn hoặc có thông tin, hình ảnh, video liên quan đến diễn biến vụ việc cung cấp cho cơ quan chức năng.

Người dân có thể liên hệ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội, tại số 86 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội; điện thoại 069.219.6779.

Ngoài ra, thông tin có thể được cung cấp trực tiếp cho cán bộ thụ lý vụ việc là đồng chí Lê Hồng Sơn, số điện thoại 0988.960.676.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị người dân phối hợp, cung cấp thông tin để cơ quan chức năng có căn cứ xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn.