Cụ thể hóa định mức giảng dạy trực tiếp với giảng viên trình độ Tiến sĩ

ANTD.VN - Theo Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên, giảng viên toàn thời gian có trình độ Tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% khối lượng học tập thuộc các khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên sâu.

Bảo đảm đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ

Quyết định số 3198/QĐ-BGD&ĐT ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ ĐH nhóm ngành đào tạo giáo viên, nhằm cụ thể hóa yêu cầu chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 500/TB-VPCP ngày 25/9/2026.

Đây là một bước triển khai định hướng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhà giáo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng thời, gắn đào tạo giáo viên với yêu cầu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Giảng viên toàn thời gian có trình độ Tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu.

Giảng viên toàn thời gian có trình độ Tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% khối lượng học tập thuộc các khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên sâu. Nguồn: Chinhphu.vn

Đối với thành phần nghiệp vụ sư phạm, ít nhất 50% số giảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trình độ Tiến sĩ và chuyên môn phù hợp với học phần được phân công.

Mỗi chương trình phải có ít nhất một giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ ngành phù hợp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lí đào tạo hoặc giảng dạy đại học, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.

Để chủ trì giảng dạy, chương trình phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu hoặc đồng cơ hữu có trình độ Tiến sĩ, chuyên môn phù hợp, trong đó ít nhất 2 người có chuyên môn về khoa học giáo dục.

Sau 3 năm kể từ ngày ban hành Chuẩn, số lượng Tiến sĩ cơ hữu, đồng cơ hữu chủ trì giảng dạy chương trình phải đạt ít nhất 7 người.

Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm rà soát, xây dựng yêu cầu về năng lực số trong chuẩn đầu ra của từng chương trình trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực số cho người học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Từng cơ sở phải xác định mức năng lực sinh viên cần đạt, quy định cách đánh giá và công khai trong chương trình đào tạo. Yêu cầu này phải phù hợp với đặc thù ngành đào tạo, năng lực nghề nghiệp của giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở.

Tích hợp năng lực số và AI vào chương trình đào tạo

Nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm AI tạo sinh, phải được tích hợp xuyên suốt chương trình và gắn với thực hành sư phạm số. Sinh viên được rèn luyện cách lựa chọn, sử dụng và kiểm chứng kết quả do AI tạo ra khi xây dựng học liệu, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Việc sử dụng AI phải bảo đảm các nguyên tắc đạo đức, an toàn, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dạy có trách nhiệm kiểm chứng kết quả do AI tạo ra trước khi sử dụng trong các quyết định giáo dục có ảnh hưởng đến người học.

Về ngoại ngữ, sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải đạt tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ trường hợp chương trình có yêu cầu cao hơn.

Ngoài ra, sinh viên ngành Sư phạm tiếng nước ngoài phải đạt tối thiểu bậc 5 đối với ngoại ngữ chính và bậc 3 đối với ngoại ngữ phụ. Yêu cầu đối với sinh viên sư phạm là người nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Các chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn phải được cụ thể hóa thành những chỉ báo có thể quan sát, đo lường và đánh giá.

Chương trình đào tạo hướng tới giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề trong thực tiễn, tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.