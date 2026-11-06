Nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực ở nhà trọ, lán tạm công trường

ANTD.VN - Từ những vụ cháy nhà trọ, lán tạm, nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các khu nhà ở tạm dành cho công nhân đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ hỏa hoạn.

Vụ cháy lán tạm ở cuối ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội

Sinh hoạt tạm bợ, nguy cơ cháy nổ khó lường

Vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát, lán tạm ở cuối ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, khoảng 7h30 ngày 19/10/2026, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại những khu nhà ở không bảo đảm điều kiện an toàn.

Thực tế, Hà Nội đang là một đại công trường với hàng nghìn dự án, công trình xây dựng lớn nhỏ. Cùng với hoạt động thi công, nhiều khu nhà tạm, lều lán được dựng lên để phục vụ nhu cầu ăn ở của công nhân. Đáng chú ý, tại một số khu vực quanh các dự án, khu đô thị lớn còn xuất hiện tình trạng xây dựng nhà trọ tự phát, hình thành những khu dân cư tạm bợ, thiếu điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Ghi nhận tại khu vực công trường tại phường Phú Thượng, Đông Ngạc, Vĩnh Hưng có nhiều nhà tạm lều lán công nhân phục vụ các côn trình xây dựng. Đặc biệt phía sau chợ Long Biên, Hà Nội, nhiều khu nhà tạm trên đất công đã tồn tại từ lâu, trở thành nơi thuê trọ của người lao động. Điều kiện sinh hoạt tại đây còn nhiều hạn chế. Không gian chật hẹp, vật liệu xây dựng dễ bắt cháy, hệ thống điện có nguy cơ mất an toàn, trong khi lối đi và đường tiếp cận phục vụ chữa cháy, CNCH không thuận lợi.

Kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn cháy, nổ trong quá trình thi công công trình

Đáng lo ngại, phần lớn người thuê trọ là lao động có thu nhập thấp, phải chấp nhận điều kiện sinh hoạt thiếu thốn để tiết kiệm chi phí. Việc nấu nướng, sử dụng thiết bị điện, tích trữ đồ đạc trong không gian nhỏ hẹp, thiếu các phương tiện chữa cháy ban đầu khiến nguy cơ hỏa hoạn luôn hiện hữu. Khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể lan nhanh, gây khó khăn cho việc thoát nạn và tổ chức chữa cháy.

Chủ động phòng ngừa ngay từ khi hình thành công trình

Trước thực trạng trên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân, công nhân tại các khu nhà tạm, lán trại. Đồng thời, kiến nghị các đơn vị liên quan có biện pháp quản lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Tuy nhiên, do nhu cầu thuê trọ giá rẻ của người lao động, nhiều khu nhà tạm vẫn tiếp tục tồn tại. Đây là bài toán cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị quản lý. Bên cạnh tuyên truyền, vận động, cần tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm về xây dựng, đất đai và an toàn PCCC.

Để hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại các công trường, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại công trình đang xây dựng. Trọng tâm không chỉ là hướng dẫn trang bị phương tiện chữa cháy tại khu vực sinh hoạt của công nhân, mà còn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các giải pháp an toàn PCCC ngay từ giai đoạn đầu. Việc chủ động thiết kế, bố trí hệ thống và phương tiện PCCC theo quy định sẽ tránh tình trạng chắp vá khi công trình hoàn thiện, đồng thời hạn chế thiệt hại về kinh tế.

Tổ công tác kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác PCCC&CNCH của chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị thi công tại công trường

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải phổ biến, niêm yết công khai nội quy, quy định an toàn PCCC đến toàn bộ cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc tại công trường. Các đơn vị cần thành lập đội PCCC cơ sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, trang bị kỹ năng chữa cháy và CNCH để kịp thời xử lý sự cố ngay từ những phút đầu.

Cùng với đó, việc tự kiểm tra an toàn PCCC phải được duy trì thường xuyên, định kỳ theo quy định. Các nguy cơ phát sinh từ hệ thống điện, khu vực nấu ăn, nơi lưu trú và việc bố trí vật liệu dễ cháy cần được phát hiện, khắc phục kịp thời.

Thực tế cho thấy, với những khu nhà trọ, lán tạm có điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, phòng ngừa phải được thực hiện từ sớm, từ cơ sở, không để đến khi xảy ra cháy mới tìm cách khắc phục. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là yêu cầu đối với mỗi chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, giữ an toàn cho các công trình và khu dân cư.