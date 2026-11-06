Xử lý công trình, nhà xưởng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Thời gian qua, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã phối hợp UBND xã Phù Đổng, Hà Nội tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Xã Phù Đổng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND của UBND Thành phố và Kế hoạch số 477/KH-CAHN-PC07 của CATP

Kiên quyết xử lý tồn tại

Ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24/9/2026, Công an Thành phố ban hành Kế hoạch số 477/KH-CAHN-PC07; Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã Phù Đổng ban hành Kế hoạch về việc Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã Phù Đổng;

Qua rà soát, thống kê trên địa bàn xã Phù Đổng có 161 công trình, cơ sở thuộc danh mục theo dõi, rà soát, xử lý. Trong đó có 153 cơ sở vi phạm đất đai (đất công, đất nông nghiệp); 8 cơ sở vi phạm trật tự xây dựng và 19 cơ sở vi phạm về PCCC.

Đến ngày 6/11/2026, UBND xã, Công an xã phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã kiểm tra, rà soát 32 trưởng hợp; Thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 22 cơ sở với tổng số tiền phạt:12.578.163.131 đồng ( trong đó 10 trường hợp đã tự khắc phục sau khi lập biên bản hiện trạng, yêu cầu tháo dỡ; các trường hợp còn lại đang tiếp tục kiểm tra, sau khi có kết quả kiểm tra sẽ ban hành các Quyết định hành chính theo quy định). Đã ban hành 32 quyết định áp dụng biện pháp dừng cung cấp dịch vụ điện đối với 32 công trình vi phạm về phạm đất đai, trật tự xây dựng, không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy, tự khắc phục tháo dỡ 31 công trình, buộc cưỡng chế 1 công trình.

Lực lượng chức năng ký cam kết thời hạn tự tháo dỡ

Các biện pháp được triển khai bao gồm lập hồ sơ xử lý vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, kết hợp tuyên truyền, vận động chủ công trình, chủ cơ sở tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra sau xử lý, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, tái xây dựng hoặc tiếp tục hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện theo quy định.

Cùng với việc siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các công trình, nhà xưởng, kho bãi trên địa bàn xã Phù Đổng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng chấp hành các quy định về PCCC tại các cơ sở theo phân cấp quản lý. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn của hệ thống điện, phương tiện và hệ thống PCCC; việc duy trì các giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở vi phạm.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn

Bên cạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý trực tiếp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị cung cấp điện, nước để rà soát, tham mưu áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ đối với những trường hợp đủ điều kiện theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND Thành phố, bảo đảm việc triển khai đúng đối tượng, thẩm quyền và trình tự quy định.

Lực lượng liên ngành tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm

Song song với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động được chú trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ đầu tư, chủ công trình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động; yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động khắc phục những tồn tại, thiếu sót, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà xem nhẹ các điều kiện an toàn PCCC.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, UBND xã Phù Đổng đang từng bước tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý các tồn tại kéo dài trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và PCCC. Qua đó, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hướng tới xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Tổ công tác trao đổi, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, xã Phù Đổngquyết tâm từng bước giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC; góp phần lập lại kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.