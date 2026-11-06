Giáo viên, học sinh trải nghiệm kỹ năng thoát nạn

ANTD.VN - Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phân hiệu Phùng Xá, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuy Xá, xã Hồng Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên.

Hướng dẫn học sinh cách thoát nạn an toàn

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản, thiết thực về bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở giáo dục; tập trung phân tích các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong trường học và những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ ban đầu; kỹ năng nhận biết nguy cơ mất an toàn, quy trình báo động cháy và tổ chức thoát nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trong phần thực hành, các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; cách sử dụng mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, chăn chiên và một số phương tiện chữa cháy tại chỗ. Tuyên truyền viên cũng đưa ra nhiều tình huống giả định để cán bộ, giáo viên và học sinh cùng trao đổi, lựa chọn phương án xử lý phù hợp, an toàn.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền trải nghiệm kỹ năng thoát nạn cho học sinh

Đặc biệt, cán bộ, giáo viên và học sinh được trực tiếp trải nghiệm một số trang thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH như lăng, vòi chữa cháy, mặt nạ phòng độc cách ly, dây cứu hộ; mặc trang phục chữa cháy, tham quan xe chữa cháy và xe cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về tính chất công việc, phương tiện và kỹ năng xử lý của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trong phần giao lưu cuối chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh đã đặt nhiều câu hỏi thực tiễn liên quan đến việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện trong trường học và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Các nội dung được cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH giải đáp cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với từng tình huống.

Thông qua chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết về PCCC và CNCH; nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, khả năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người xung quanh khi xảy ra sự cố, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.