Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông tại xã Phúc Thịnh

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 9h10 ngày 26/8/2026 tại ngã tư đường gom Võ Nguyên Giáp giao với đường liên thôn Trung Oai - Vân Long, thuộc thôn Vân Long, xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 29C-234.85 do anh Nguyễn Tôn Tùng (sinh năm 1982, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ thôn Trung Oai đi thôn Vân Long, đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 34B3-256.68 do anh Trần Tiến Hoan (sinh năm 1977, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Phúc Thịnh đi xã Đông Anh.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến anh Trần Tiến Hoan bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 15 đề nghị người dân nếu biết thông tin, chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông vào thời điểm trên, cung cấp cho cơ quan Công an.

Thông tin liên hệ: Thiếu tá Cù Xuân Cường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15, số điện thoại 0924.82.8888.