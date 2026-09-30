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Pháp luật

'Ma men' lái xe rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn chết người

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Hạ Linh

ANTD.VN - Sau khi uống nhiều bia, Nguyễn Tuấn Đạt vẫn điều khiển ô tô, ngủ gật trong lúc lái xe, gây tai nạn khiến một người tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, Đạt không dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường và đưa phương tiện đi sửa nhằm xóa dấu vết.

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Nguyễn Tuấn Đạt

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1998, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 31-8, Đạt điều khiển xe ô tô biển số 14H-051.32 lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng từ cầu Bãi Cháy về ngã tư Ao Cá. Khi đến Km 112+600, thuộc khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe của Đạt đã đâm vào anh B.V.D (SN 1978) đang đứng bên cạnh xe ô tô cần cẩu biển số 14K-050.77 đỗ tại làn đường sát dải phân cách.

Vụ va chạm khiến anh D bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Đạt không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Theo lời khai của Đạt, trước đó trong lúc ăn tối và hát karaoke, gã đã uống nhiều bia. Mặc dù vậy, đối tượng vẫn điều khiển ô tô; khi đi qua khu vực gầm cầu vượt Cái Lân, thì xảy ra va chạm.

Sau cú đâm, xe ô tô bị vỡ kính chắn gió phía trước, kính cửa trước bên trái và gãy gương chiếu hậu. Do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Đạt tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, sau đó đưa phương tiện vào xưởng sửa chữa với mục đích xóa dấu vết liên quan đến vụ tai nạn.

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Từ khóa:

#Gây tai nạn bỏ trốn

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