Tài xế xe Lexus gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị điều tra về hành vi gây rối

ANTD.VN - Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra ngày 15/9/2026 tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự lái xe Lexus.

Khoảng 13h15 ngày 15/9/2026 tại Km201+00 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nội đi Ninh Bình thuộc địa phận thôn An Định, xã Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô gồm các xe nhãn hiệu Vinfast VF6, màu trắng, biển số 29E - 303.xx do anh Chu Thế L, (SN 1989, HKTT: thôn Trung Tú, xã Ứng Hoà, TP Hà Nội) điều khiển; ô tô nhãn hiệu Lexus, màu trắng, biển số 30L - 268.xx do anh Nguyễn Văn Đ, (SN 1971, HKTT: thôn Thuỵ Phú, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) điều khiển và xe ô tô nhãn Transit 16 chỗ, màu trắng, biển số 35H - 126.xx do anh Trần Ngọc L, (SN 1975, HKTT: thôn Cộng Hoà, xã Bình Minh, Ninh Bình) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn gây ún tắc kéo dài

Hậu quả 3 xe ô tô Vinfast VF6, Lexus và Transit loại 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Ngoài ra 1 hành khách ngồi trên xe ô tô Transit 16 và 1 hành khách ngồi trên xe ô tô Vinfast VF6 bị thương. Vụ việc gây ra tình trạng ùn tắc, đình trệ hoạt động tuyến đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong nhiều giờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Xuyên phối hợp với Đội 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ xác định: Xe ô tô nhãn hiệu Lexus, màu trắng, biển số 30L - 268.xx từ phía sau vượt lên đánh võng, chèn ép, tạt đầu xe ô tô Vinfast VF6, sau đó xe ô tô Lexus dừng xe chặn đầu xe ô tô Vinfast VF6 tại làn số 1 của đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bị xe ô tô từ phía sau đâm vào làm xe VF6 lao về phía trước đâm vào xe Lexus.

Quá trình làm việc, lái xe 3 phương tiện trên đã khai báo toàn bộ nội dung diễn biến sự việc, phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được.

Qua củng cố chứng cứ, tài liệu xác định hành vi của Nguyễn Văn Đ có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Công an xã Phú Xuyên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Đ về hành vi Gây rối trật tự công cộng và tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định pháp luật.