Công an phường Ô Chợ Dừa lắng nghe ý kiến nhân dân

ANTD.VN - Với phương châm “Gần dân nhất, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, sáng 6-11, Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đây là dịp để lực lượng Công an trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện Công an phường Ô Chợ Dừa đã thông tin khái quát đến người dân về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kết quả triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Công an phường Ô Chợ Dừa tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân

Tại hội nghị, đại diện Công an phường Ô Chợ Dừa đã thông tin khái quát đến người dân về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Ban chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa lắng nghe ý kiến của nhân dân

Theo đó, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được lực lượng Công an phường quan tâm triển khai đồng bộ. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng được thực hiện chặt chẽ; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các kế hoạch chuyên đề được triển khai hiệu quả, góp phần phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Cùng với đó, Công an phường chú trọng thực hiện các nhiệm vụ về quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Thẳng thắn tiếp thu, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, cầu thị hội nghị đã dành nhiều thời gian để người dân trực tiếp trao đổi, phản ánh những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư. Các ý kiến tập trung vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý cư trú; bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm ơn đến lực lượng Công an phường luôn tận tuỵ vì nhân dân phục vụ

Người dân phường Ô Chợ Dừa đóng góp các ý kiến quý báu cho lực lượng công an

Người dân bày tỏ các ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an

Những ý kiến đóng góp thể hiện sự quan tâm, đồng hành và trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Đây cũng là những thông tin thực tiễn quan trọng giúp lực lượng Công an nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề còn tồn tại, kịp thời điều chỉnh phương pháp, biện pháp công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Công an phường, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa đã nghiêm túc tiếp thu, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ và những ý kiến đóng góp thẳng thắn của người dân đối với lực lượng Công an phường.

Đại uý Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa phát biểu tại hội nghị

Những ý kiến quý báu của người dân được Ban chỉ huy Công an phường lắng nghe, giải đáp và tiếp thu

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” không chỉ là diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an gần dân hơn, hiểu dân hơn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Từ những ý kiến được lắng nghe và tiếp thu tại hội nghị, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục xác định việc lấy sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác; không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, bình yên.