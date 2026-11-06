Địa chỉ uy tín thu mua phế liệu giá cao tận nơi, hỗ trợ 24/7

ANTD.VN - Vua Phế Liệu cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu giá cao tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, tiếp nhận sắt thép, đồng, nhôm, inox, hợp kim, dây điện, máy móc cũ và vật tư công trình. Doanh nghiệp hỗ trợ tiếp nhận thông tin 24/7, tư vấn báo giá theo chủng loại, chất lượng và khối lượng thực tế, đồng thời trao đổi phương án thu gom tận nơi & thanh toán phù hợp với từng lô hàng.

Vua Phế Liệu chuyên thu mua phế liệu các loại: sắt thép, đồng, nhôm, inox và máy móc cũ tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Tiếp nhận thu mua phế liệu tại Hà Nội và toàn quốc

Hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở, thay thế máy móc và thanh lý kho xưởng thường phát sinh lượng lớn vật tư không còn sử dụng. Nhiều loại trong số đó vẫn có giá trị thu hồi nếu được phân loại và chuyển giao đến đơn vị thu mua phù hợp.

Đáp ứng nhu cầu này, Vua Phế Liệu tiếp nhận thu mua phế liệu từ hộ gia đình, cửa hàng, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp.

Hà Nội là một trong những khu vực trọng điểm của đơn vị. Ngoài ra, Vua Phế Liệu còn tiếp nhận thông tin thanh lý phế liệu tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt với các lô hàng công trình, kho xưởng và máy móc có khối lượng lớn.

Khả năng thu gom tận nơi được xem xét theo loại hàng, số lượng, địa chỉ tập kết và điều kiện vận chuyển thực tế. Cách tiếp cận này giúp khách hàng chủ động trao đổi phương án giao nhận trước khi quyết định thanh lý.

Thu mua đồng, nhôm, inox, hợp kim và sắt thép giá tốt

Mỗi loại phế liệu có đặc điểm và giá trị thu hồi khác nhau. Vì vậy, Vua Phế Liệu tiếp nhận thông tin theo từng nhóm vật liệu để kiểm tra và tư vấn báo giá phù hợp.

Đồng phế liệu: Gồm đồng đỏ, đồng vàng, đồng cáp, dây điện lõi đồng và đồng motor. Giá trị thu hồi phụ thuộc vào thành phần kim loại và mức độ lẫn tạp chất.

Nhôm phế liệu: Bao gồm nhôm thanh, nhôm cửa, nhôm định hình, nhôm máy và nhôm vụn. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ thu mua phế liệu nhôm của Vua Phế Liệu để nhận biết các nhóm nhôm và cách định giá theo chất lượng thực tế.

Inox và hợp kim: Bao gồm inox 201, 304, 316, thép hợp kim và các vật tư kim loại kỹ thuật cần xác định chủng loại trước khi định giá.

Sắt thép phế liệu: Nhận sắt vụn, sắt đặc, thép hình, thép hộp, khung thép và vật tư kim loại đã qua sử dụng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tiếp nhận thông tin về dây cáp điện, motor, máy bơm và thiết bị công nghiệp cũ.

Theo Vua Phế Liệu, mức giá thu mua được xác định dựa trên chủng loại, chất lượng, khối lượng, tỷ lệ tạp chất và điều kiện giao nhận. Những vật liệu đã phân loại rõ ràng thường thuận tiện hơn cho việc kiểm tra và báo giá.

Thu mua phế liệu công trình, nhà xưởng và máy móc cũ

Bên cạnh phế liệu dân dụng, Vua Phế Liệu còn hướng đến nhu cầu thanh lý vật tư từ công trình xây dựng, nhà xưởng và doanh nghiệp.

Phế liệu từ công trình và nhà xưởng thường bao gồm thép kết cấu, dây cáp điện, máy móc cùng vật tư kim loại cần thanh lý.

Các lô hàng thường gồm sắt thép kết cấu, giàn giáo, dây cáp điện, cửa nhôm, thiết bị cơ khí, motor và máy móc không còn sử dụng.

Đối với những lô phế liệu lớn, công việc thu mua có thể liên quan đến tháo dỡ, phân loại, bốc xếp và vận chuyển. Do đó, việc kiểm tra hiện trạng trước khi thống nhất giá giúp xác định rõ khối lượng công việc và điều kiện giao nhận.

Với máy móc còn khả năng hoạt động, doanh nghiệp khuyến nghị kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi quyết định thanh lý theo giá trị nguyên chiếc hoặc theo vật liệu thu hồi.

Quy trình báo giá, thu gom tận nơi và tiếp nhận 24/7

Nhằm giúp khách hàng thuận tiện khi thanh lý, Vua Phế Liệu triển khai quy trình tiếp nhận và giao dịch theo bốn bước.

Bước 1 – Tiếp nhận thông tin: Khách hàng liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo, gửi hình ảnh, video, số lượng ước tính và địa chỉ tập kết. Doanh nghiệp hỗ trợ tiếp nhận thông tin 24/7.

Bước 2 – Kiểm tra, tư vấn báo giá: Thông tin lô hàng được xem xét theo chủng loại, chất lượng và khối lượng. Với máy móc hoặc vật tư số lượng lớn, hai bên có thể trao đổi phương án khảo sát thực tế.

Bước 3 – Thống nhất giao nhận: Khách hàng và đơn vị thu mua xác nhận đơn giá, phương pháp cân đếm, trách nhiệm bốc xếp, vận chuyển và thời gian thực hiện.

Bước 4 – Thu gom và thanh toán: Sau khi giao nhận, phế liệu được kiểm đếm và thanh toán theo phương án đã thỏa thuận.

Đáng lưu ý, việc tiếp nhận thông tin 24/7 không đồng nghĩa với cam kết xe thu gom có mặt vào mọi thời điểm. Lịch khảo sát, bốc xếp và vận chuyển được thống nhất theo điều kiện thực tế của từng lô hàng.

Đối với khách hàng đang cần thanh lý sắt thép, đồng, nhôm, inox, dây điện, máy móc cũ hoặc vật tư công trình, Vua Phế Liệu tiếp nhận thông tin để kiểm tra và tư vấn phương án phù hợp.

Để quá trình báo giá thuận tiện hơn, khách hàng nên chuẩn bị hình ảnh tổng thể, thông tin chủng loại, số lượng ước tính và vị trí tập kết phế liệu.

Việc phân loại vật liệu, thống nhất điều kiện giao nhận và xác nhận giá trước khi bán không chỉ giúp người thanh lý chủ động hơn mà còn góp phần đưa những vật liệu có khả năng tái chế trở lại chuỗi sử dụng.

Thông tin liên hệ Vua Phế Liệu:

● Hotline/Zalo: 0899 893 636

● Website: vuaphelieu.com.vn