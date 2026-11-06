An ninh Thủ đô và Jin Pro Network ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông

Theo nội dung thỏa thuận, An ninh Thủ đô sẽ đồng hành với vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông cho Cộng đồng “Thương hiệu lan tỏa – Content tích cực”, góp phần lan tỏa những thông tin chính thống, câu chuyện thương hiệu ý nghĩa và các nội dung có giá trị đến đông đảo công chúng.
Sự hợp tác giữa Jin Pro Network và An ninh Thủ đô hướng tới việc xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh, nơi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân có cơ hội giới thiệu sản phẩm chất lượng, chia sẻ những câu chuyện tích cực và kết nối với người tiêu dùng trên nền tảng số.
Với sự đồng hành của An ninh Thủ đô, Jin Pro Network kỳ vọng Cộng đồng “Thương hiệu lan tỏa – Content tích cực” sẽ ngày càng phát triển, trở thành cầu nối uy tín, minh bạch giữa thương hiệu và người tiêu dùng trên nền tảng số; góp phần đưa những sản phẩm chất lượng và giá trị tích cực đến gần hơn với công chúng.