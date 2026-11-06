Trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho 500 cán bộ, giáo viên, học sinh

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Bạch Mai và Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Gia Tự tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn PCCC cho học sinh

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 đã phổ biến những kiến thức cơ bản, thiết thực về công tác phòng ngừa cháy, nổ trong trường học và gia đình; phân tích các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ liên quan đến hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; hướng dẫn cách nhận biết các nguy cơ mất an toàn, kỹ năng báo cháy qua số điện thoại 114 và biện pháp xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các em học sinh sử dụng bình chữa cháy

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng giữ bình tĩnh, xác định lối thoát nạn an toàn, di chuyển trong điều kiện có khói, khí độc và phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các nội dung được truyền đạt trực quan, dễ hiểu, gắn với những tình huống có thể xảy ra trong thực tế và phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi học sinh THCS. Qua đó, giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ.

Thông qua chương trình, học sinh được trang bị thêm kiến thức về PCCC và CNCH, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người xung quanh khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, hoạt động góp phần củng cố kiến thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC và tổ chức hướng dẫn học sinh thoát nạn tại nhà trường.