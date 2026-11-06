Sốt xuất huyết khó dự báo, người từng mắc có thể mắc lại nhiều lần

ANTD.VN - Ngày 6/11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị sốt xuất huyết Dengue 2026, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế.

Cục Phòng bệnh cho biết, đây là năm thứ hai liên tiếp Hội nghị được tổ chức, quy tụ hơn 700 đại biểu, bao gồm các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Sự kiện là diễn đàn chia sẻ dữ liệu, bằng chứng khoa học và kinh nghiệm quốc tế mới nhất trong điều trị và dự phòng sốt xuất huyết Dengue, góp phần thúc đẩy ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn tại Việt Nam.

Với chủ đề “Dengue in ACTion: Ứng dụng khoa học vào thực tiễn hướng tới quản lý toàn diện sốt xuất huyết Dengue”, hội nghị gồm 4 phiên chuyên đề, hơn 15 báo cáo chuyên sâu và hơn 60 poster nghiên cứu khoa học, bao quát các lĩnh vực dịch tễ, lâm sàng, truyền thông, dự phòng, công nghệ số và chính sách y tế.

TS-BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, TS-BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 170.600 ca mắc sốt xuất huyết và 21 trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Miền Nam chiếm 66,8% tổng số ca mắc, Tây Nguyên 17,5%, miền Trung 9,8% và miền Bắc 5,9%.

Theo ông Hoàng Minh Đức, dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, sốt xuất huyết vẫn lưu hành tại Việt Nam. Trước diễn biến ngày càng khó lường của dịch bệnh, ngành y tế cần triển khai các giải pháp phòng bệnh quyết liệt, chủ động và dựa trên bằng chứng khoa học.

Đồng thời, việc tham khảo, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kết hợp kiểm soát muỗi truyền bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng, là cần thiết để nâng cao hiệu quả dự phòng và giảm gánh nặng do sốt xuất huyết.

Phân tích về diễn biến dịch, GS-TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết, sau đợt bùng phát năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng.

Đáng chú ý, dịch bệnh không còn diễn biến theo mùa hay chu kỳ rõ rệt như trước. Hiện cả 4 tuýp virus Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4) đều lưu hành tại Việt Nam. Trong đó, tuýp 1 và 2 chiếm ưu thế với khoảng 90% số ca mắc. Đặc biệt, tuýp 3 tái xuất hiện từ cuối năm 2024, sau nhiều năm không được phát hiện.

Số liệu giám sát tại khu vực phía Nam trong tháng 9-2026 cho thấy, DENV-2 chiếm 69%, DENV-1 chiếm 27,5% trong các mẫu xác định được tuýp virus. Do các tuýp virus không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc sốt xuất huyết tới 4 lần.

Theo GS-TS Nguyễn Văn Kính, hơn 90% người nhiễm virus Dengue không có triệu chứng lâm sàng nhưng vẫn có thể trở thành nguồn lây. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, đô thị hóa và tình trạng muỗi kháng hóa chất cũng khiến dịch bệnh khó dự báo, kiểm soát hơn.

Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, GS-TS Nguyễn Văn Kính cho rằng cần kết hợp tiêm vaccine, diệt muỗi, lăng quăng và điều trị kịp thời để giảm số ca mắc, hạn chế tử vong. Tiêm vaccine là một trong những biện pháp dự phòng cần được quan tâm, kết hợp với loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, hạn chế nơi sinh sản của muỗi và tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh.