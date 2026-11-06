Giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn các biện pháp an toàn cháy, nổ

ANTD.VN - UBND xã Chương Dương, Hà Nội vừa phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Chương Dương.

Hướng dẫn học sinh tham gia trải nghiệm, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương; Thượng tá Ngô Văn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 32; Trung tá Tạ Trung Kiên, Trưởng Công an xã Chương Dương; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

Theo chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 32, việc ra mắt Trung tâm được xây dựng nhằm tạo địa điểm thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ cho người dân; góp phần đưa phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Chương Dương

Trong bối cảnh nguy cơ cháy, nổ còn tiềm ẩn tại các khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, Trung tâm sẽ là nơi để người dân trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu các phương tiện chữa cháy, nguyên nhân gây cháy, nổ và thực hành kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn an toàn.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 32 phối hợp với Công an xã Chương Dương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho gần 100 học sinh Trường THCS Chương Dương 1, phân hiệu Thắng Lợi và Lê Lợi. Các em được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, vận hành một số phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý các tình huống giả định.

Đội CC&CNCH khu vực số 32 giới thiệu về các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Qua hoạt động trải nghiệm, học sinh được nâng cao nhận thức, từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống, chủ động ứng phó khi xảy ra cháy, nổ, sự cố tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Chương Dương khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm; đồng thời mở rộng tuyên truyền, trải nghiệm thực tế đến các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và 14 thôn trên địa bàn, góp phần xây dựng địa bàn an toàn về PCCC và CNCH.