Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác

ANTD.VN - Sáng 6-11, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến người dân", đánh giá tình hình an ninh trật tự trong khu vực và góp ý cho cán bộ cảnh sát khu vực.

Đây là dịp để lực lượng Công an phường trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh từ thực tiễn cuộc sống của người dân tại các khu dân cư. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện những vấn đề còn tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân

Tại hội nghị, đại diện Công an phường đã thông tin khái quát về đặc điểm tình hình địa bàn và kết quả nổi bật trong các mặt công tác thời gian qua. Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa bàn nội đô, có mật độ dân cư đông, nhiều tuyến giao thông huyết mạch, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các di tích lịch sử, văn hóa lớn. Với diện tích khoảng 1,93km², quy mô dân số hơn 113.000 người, địa bàn có nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến công tác quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong bối cảnh đó, Công an phường đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường đã khám phá 33 vụ với 53 đối tượng; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt 94%, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 94%. Đáng chú ý, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 18% so với thời điểm đầu năm 2026.

Thượng tá Quách Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường tiếp nhận, giải quyết 8.151 hồ sơ dịch vụ công; cấp 8.335 căn cước. Công tác quản lý cư trú được triển khai với 5.713 hồ sơ thường trú và 2.438 hồ sơ tạm trú. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 128 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phát hiện 15 trường hợp vi phạm.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được chú trọng, với 17 lượt tuyên truyền, thu hút 3.245 người tham gia; tổ chức ký cam kết đối với 16.820 hộ và 42.050 cá nhân. Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Công an phường phối hợp kiểm tra 8 cơ sở, xử lý 2 vụ cháy trên địa bàn, đồng thời tham mưu lắp đặt thiết bị truyền tin tại trụ sở UBND phường, trang bị 50 bình chữa cháy tại trụ sở Công an phường và đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát khu vực duy trì 5 ca tuần tra mỗi tối, chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh hậu quả phức tạp. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, bảo hiểm và triển khai Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Lắng nghe để gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân tốt hơn

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu, người dân đã trao đổi, đóng góp ý kiến về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý cư trú, trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung nhận xét, đánh giá về tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, tác phong làm việc và hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ cảnh sát khu vực.

Người dân nêu ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an phường

Những ý kiến đóng góp từ thực tiễn không chỉ giúp lực lượng Công an nhìn nhận rõ hơn những mặt đã làm được, mà còn chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm, khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng để Công an phường rà soát, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân.

Trung tá Nguyễn Tùng Lâm - Phó Trưởng Công an phường giải đáp các ý kiến người dân

Trung tá Lê Duy An - Phó Trưởng Công an phường giải đáp các ý kiến người dân

Trung tá Phạm Ngọc Hùng, cán bộ tổ Cảnh sát trật tự Công an phường giải đáp các ý kiến người dân

Đại diện Công an phường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị để xem xét, giải quyết theo quy định.

Thông qua hội nghị, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân, hiểu dân; lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác. Sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn trên địa bàn Thủ đô.