Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 27-8-2026, tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh đã xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô BKS 29P1-103.25 do anh Nguyễn Minh Ngọc (SN 2003, trú tại Tuyên Quang) điều khiển, lưu thông theo hướng Nguyễn Chí Thanh rẽ trái vào đường Láng, với xe ô tô BKS 99C-175.09 do anh Dương Đình Duy (SN 2005, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, đi theo hướng Trần Duy Hưng hướng về Nguyễn Chí Thanh. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Nguyễn Minh Ngọc bị thương.

Hiện tường vụ tai nạn

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video clip ghi nhận diễn biến vụ tai nạn, xin liên hệ cung cấp cho cơ quan Công an.

Mọi thông tin xin cung cấp về Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 1234 đường Láng, phường Láng, TP Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp qua Thiếu tá Nguyễn Đức Linh, cán bộ thụ lý, số điện thoại: 0978.978.828.