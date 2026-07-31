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Tìm chủ sở hữu chiếc xe máy liên quan vụ trộm cắp tài sản

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P.V

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe máy liên quan vụ trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 23-2-2026 tại trước cửa nhà số 10, ngõ 394 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

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Chiếc xe chưa xác định được chủ sở hữu

Quá trình điều tra đã thu giữ 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đen không gắn biển kiểm soát có số khung: RLHJA3926NY748817, số máy: JA39E2976711 hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội; Điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn; ĐT: 0975221282.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có ai đến nhận cơ quan công an sẽ xử lý theo luật định.

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Từ khóa:

#Tìm chủ sở hữu xe máy

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