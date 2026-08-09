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Tìm bị hại chuyển tài khoản giả mạo Công ty Cổ phần Xây dựng Central

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P.V

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm bị hại chuyển tài khoản giả mạo Công ty Cổ phần Xây dựng Central.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ ngày 12-6-2025 đến ngày 18-6-2025 tại phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

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Trang web giả mạo Công ty Central

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã dụ dỗ người bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ACB số 50780788 mang tên Công ty TNHH Thương Mại CENTRAL VN (là tài khoản ngân hàng giả mạo tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Xây dựng Central) để đầu tư các dự án qua website giả mạo là “www.central998.com” qua đó chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo ai là người bị hại bị lừa đảo qua hình thức trên thì liên hệ với đồng chí Chu Hữu Lừng - Điều tra viên thụ lý vụ án (Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ: 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; hoặc địa chỉ: 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, SĐT: 0976.806.621).

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Từ khóa:

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