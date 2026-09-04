Tìm chủ sở hữu chiếc xe máy mang biển số 29D2-036.73

Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh giải quyết vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” xảy ra ngày 30/07/2026 tại địa bàn phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra tạm giữ 1 xe mô tô Honda Wave màu xanh, BKS: 29D2-036.73; Số khung: RLHJA391XKY243284; Số máy: JA39E1104040 đã qua sử dụng hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Công an phường Bạch Mai thông báo ai là chủ sở hữu của chiếc xe nêu trên, liên hệ đồng chí Ngô Văn Minh – Cán bộ điều tra – Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội (Địa chỉ: 101K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội; Số điện thoại: 0918.516.686) để được giải quyết.