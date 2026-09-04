An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Tìm chủ sở hữu chiếc xe máy mang biển số 29D2-036.73

0 bình luận
P.V

ANTD.VN - Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đang tạm giữ một xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 29D2-036.73 không rõ chủ sở hữu.

Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh giải quyết vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” xảy ra ngày 30/07/2026 tại địa bàn phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra tạm giữ 1 xe mô tô Honda Wave màu xanh, BKS: 29D2-036.73; Số khung: RLHJA391XKY243284; Số máy: JA39E1104040 đã qua sử dụng hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

xe-may.jpg

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Công an phường Bạch Mai thông báo ai là chủ sở hữu của chiếc xe nêu trên, liên hệ đồng chí Ngô Văn Minh – Cán bộ điều tra – Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội (Địa chỉ: 101K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội; Số điện thoại: 0918.516.686) để được giải quyết.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Tìm chủ sở hữu chiếc xe #tim xe

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng