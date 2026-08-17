Tìm người liên quan chiếc xe máy trong vụ trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến chiếc xe máy trong vụ trộm cắp tài sản đơn vị đang điều tra.

Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 9-1-2026 tại Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Chiếc xe máy chưa xác định được người liên quan

Quá trình điều tra thu giữ 1 xe máy Honda Wave gắn BKS: 20M3-6549 màu đen. Số máy: HC12E-1126501; số khung: RLHHC121X8Y127051

Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến chiếc xe máy trên.

Nếu ai biết thông tin đề nghị liên hệ điều tra viên Lê Hồng Quân số điện thoại: 0976265858 để cung cấp thông tin.