Tìm chủ sở hữu 2 chiếc xe máy liên quan đến một số vụ án

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến 2 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ án ma túy và trộm cắp tài sản hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

- Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý phát hiện ngày 15-5-2026 tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

Chiếc xe máy kiểu dáng wave gắn BKS: 34N5-9949

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có tạm giữ 1 xe máy kiểu dáng wave gắn BKS: 34N5-9949, Số máy: HC12E0321631, số khung: 12078Y653029.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy trên đề nghị liên hệ đồng chí Đinh Công Toàn - Đội 5 - Phòng CSĐTTP về ma tuý - CATP Hà Nội - ĐT: 0948.885.395 để giải quyết.

- Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 10/6/2026 và 16/6/2026 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA Exciter màu xanh

Quá trình điều tra cơ quan điều đã thu giữ 1 chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA Exciter màu xanh, gắn biển kiểm soát: 29M1-725.45, số khung: RLCE1S9A0BY012570, số máy: 1S9A012575.

Tiến hành tra cứu dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông xác định chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA Exciter màu xanh, có số khung: RLCE1S9A0BY012570, số máy: 1S9A012575, được gắn biển kiểm soát 36B7-968.93.

Để làm rõ nội dung của vụ án Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đề nghị ai là người liên quan đến chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên đến trụ sở CAP Đại Mỗ - số 19 đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ gặp điều tra viên Cấn Tuấn Hiệp - ĐT: 0936.125.897 để giải quyết.