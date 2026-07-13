Tìm bị hại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

ANTD.VN -Ngày 31/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ ngày 04/8/2025 đến ngày 01/12/2025 trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội; và Khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Mai, sinh năm 2005, nơi thường trú: Thôn Hương Cầu, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định từ ngày 04/08/2025 đến ngày 01/12/2025 bị can Lê Thị Thanh Mai đã dùng thủ đoạn thuê máy ảnh của nhiều người sau đó đã bán số máy ảnh trên lấy tiền tiêu xài cá nhân. Do không còn khả năng khắc phục bị can Mai đã đến Công an phường Vĩnh Tuy để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân có liên quan mất tài sản trong vụ án trên. liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội; Địa chỉ số 01 Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, TP Hà Nội qua đồng chí Trịnh Anh Tuấn, Cụm 1 PC01, SĐT: 0914339362 để giải quyết.