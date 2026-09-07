Tìm chủ sở hữu của 2 chiếc xe đạp tang vật vụ trộm cắp

ANTD.VN - Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu của 2 chiếc xe đạp là tang vật của vụ trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Nguyễn Quang Duy (SN 2004) trú tại phường Khương Đình, Hà Nội cùng đồng phạm trộm cắp tài sản xảy ra ngày 10-6-2026 và 16-6-2026 tại phường Đại Mỗ.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định Duy và đồng phạm còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác nhưng hiện chưa xác định được bị hại.

Chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu MINGU màu trắng

Cụ thể, khoảng 2h ngày 16-6-2026, Duy cùng đồng phạm trộm cắp 1 xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu MINGU màu trắng tại khu vực chân toà A chung cư Hataco – đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, Hà Nội.

Vụ thứ 2 xảy ra vào khoảng 2h40 ngày 16-6-2026, Duy cùng đồng phạm trộm cắp 1 xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu AOGLI màu đen tại khu vực phía trước số nhà 33BT5, KĐT Pháp Vân, đường Trần Thủ Độ, phường Yên Sở.

Chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu AOGLI màu đen

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT thông báo ai là bị hại của vụ án nêu trên đề nghị đến trụ sở CAP Đại Mỗ - số 19 đường Tố Hữu, Hà Nội gặp điều tra viên Cấn Tuấn Hiệp - ĐT: 0936.125.897) để làm việc.

Đến khi kết thúc điều tra nếu không có ai đến nhận lại tài sản Cơ quan điều tra sẽ xử lý vật chứng theo quy định.