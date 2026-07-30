Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường 70

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại đường 70 Xuân Phương, vào khoảng 23h55 ngày 18-4-2026.

Tại thời điểm trên, anh Trần Thế V (SN 2007) trú tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha NVX BKS 88K1- 313.12 đi trên đường 70 Xuân Phương hướng từ Cầu vượt Tây Mỗ đi ngã tư Canh.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn trước cửa cây xăng Petrolimex số 66, phường Xuân Phương, Hà Nội thì ngã xe xuống đường bị bánh xe ô tô BKS 29C- 382.26 kéo theo rơ mooc BKS 29R - 509.01 do anh Nguyễn Duy K (SN 1996) trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội điều khiển chèn qua vùng đầu, tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào đêm tối, ít các phương tiện tham gia giao thông nên chưa xác định được nhân chứng.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị ai là nhân chứng trực tiếp thấy sự việc hoặc có camera hành trình ghi nhận được diễn biến vụ tai nạn giao thông trên đề nghị cung cấp thông tin để làm rõ toàn bộ nội dung vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ Điều tra viên Trần Hoàng Tuấn - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội. ĐT: 0983834455.