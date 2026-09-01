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Lời chia buồn

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PV

ANTD.VN - Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ, người lao động An ninh Thủ đô xin chia buồn cùng tang quyến cụ Trần Văn Mỹ, đã từ trần lúc 23h55 ngày 31/08/2026 tức ngày 19/07 năm Bính Ngọ 2026.

Cụ Trần Văn Mỹ (SN 1937), là bố đẻ đồng chí Trung tá Trần Thị Hoa Lê, nguyên cán bộ Báo An ninh Thủ đô (đã nghỉ hưu); bố vợ đồng chí Đại tá Đinh Xuân Bình, nguyên Trưởng Phòng Công tác Chính trị CATP Hà Nội - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND TP Hà Nội, từ trần vào hồi 23h55 ngày 31/08/2026 tức ngày 19/07 năm Bính Ngọ 2026, hưởng thọ 89 tuổi.

Nhận được tin cụ Trần Văn Mỹ qua đời, Ban Biên tập, cán bộ chiến sỹ, người lao động, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến đồng chí Trung tá Trần Thị Hoa Lê và Đại tá Đinh Xuân Bình và xin được sẻ chia nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn này.

Ban Biên tập An ninh Thủ đô

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