Truy tìm chiếc xe ô tô liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang thụ lý vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông báo truy tìm chiếc xe Vinfast màu xanh mang BKS: 30H-635.76. Số khung: RPXAB2AXHNV001149; số máy: 2202000004VF20SUV.
Chủ đăng ký là Công ty TNHH Thương mại và sản xuất gỗ ván ép Khánh Toàn. Điện thoại: 0397963333.
Địa chỉ chủ đăng ký: Ấp Tó, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội
Địa chỉ chủ sở hữu: Ấp Tó, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đề nghị ao biết thông tin về chiếc xe trên, thông báo cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội gặp đồng chí Hà Mạnh Hùng - ĐT: 0983.869.965 để giải quyết.