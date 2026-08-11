18 địa chỉ sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội uy tín, hỗ trợ 24/7

ANTD.VN- Hỏng máy rửa bát gọi thợ ở đâu? 18 địa chỉ sửa máy rửa bát uy tín tại nhà Hà Nội, hỗ trợ nhanh 24/7, linh kiện chính hãng, bảo hành 1-2 năm.

Đừng chủ quan khi máy rửa bát vừa xuất hiện dấu hiệu bất thường! Chỉ một lỗi nhỏ như máy báo lỗi, không cấp nước, rò rỉ nước hay phát ra tiếng kêu lạ cũng có thể nhanh chóng dẫn đến hỏng bơm tuần hoàn, cháy bo mạch điều khiển hoặc chập điện nếu vẫn cố tiếp tục sử dụng.

Thực tế, nhiều trường hợp ban đầu chỉ mất vài trăm nghìn đồng để khắc phục, nhưng vì chần chừ hoặc lựa chọn nhầm thợ thiếu kinh nghiệm đã phải thay cả cụm linh kiện với chi phí lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Nếu máy rửa bát của gia đình bạn đang không vào điện, báo mã lỗi, không hoạt động, không xả nước, không sấy khô, rửa không sạch, rò rỉ nước hoặc kêu to bất thường, hãy ngừng sử dụng và kiểm tra càng sớm càng tốt. Việc sửa chữa đúng thời điểm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế hư hỏng lan rộng, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, nước và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

App Ong Thợ 18 địa chỉ sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội 24/7 gồm: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Từ Liêm...Hỗ trợ sửa chữa máy rửa bát các hãng như: Bosch, Electrolux, Hafele, Malloca, Teka, Chefs, Cata, Brandt, AEG, Fagor...Linh kiện chính hãng, bảo hành từ 1–2 năm.

Sửa chữa máy rửa bát uy tín là gì?

Sửa chữa máy rửa bát uy tín là dịch vụ kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố máy rửa bát được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, quy trình làm việc minh bạch, báo giá rõ ràng, sử dụng linh kiện chất lượng và có chính sách bảo hành sau sửa chữa. Một đơn vị uy tín không chỉ sửa hết lỗi hiện tại mà còn xác định đúng nguyên nhân gây hỏng, kiểm tra tổng thể thiết bị và tư vấn cách sử dụng, bảo dưỡng để hạn chế sự cố tái diễn.

Việc lựa chọn đúng thợ sửa máy rửa bát uy tín mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

Chẩn đoán đúng: Giúp xử lý triệt để sự cố, tránh thay thế linh kiện không cần thiết.

Giúp xử lý triệt để sự cố, tránh thay thế linh kiện không cần thiết. Tiết kiệm chi phí: Báo giá minh bạch, sửa đúng lỗi ngay từ lần đầu, hạn chế phát sinh chi phí do sửa đi sửa lại.

Báo giá minh bạch, sửa đúng lỗi ngay từ lần đầu, hạn chế phát sinh chi phí do sửa đi sửa lại. Đảm bảo an toàn: Máy rửa bát sử dụng đồng thời điện và nước, vì vậy việc sửa chữa đúng kỹ thuật giúp giảm nguy cơ rò điện, chập cháy hoặc rò rỉ nước.

Máy rửa bát sử dụng đồng thời điện và nước, vì vậy việc sửa chữa đúng kỹ thuật giúp giảm nguy cơ rò điện, chập cháy hoặc rò rỉ nước. Kéo dài tuổi thọ thiết bị: Khắc phục đúng lỗi và sử dụng linh kiện phù hợp giúp máy hoạt động ổn định và bền hơn.

Khắc phục đúng lỗi và sử dụng linh kiện phù hợp giúp máy hoạt động ổn định và bền hơn. Được bảo hành dịch vụ: Đơn vị uy tín luôn có chính sách bảo hành rõ ràng, tạo sự yên tâm cho khách hàng sau khi sửa chữa.

Đơn vị uy tín luôn có chính sách bảo hành rõ ràng, tạo sự yên tâm cho khách hàng sau khi sửa chữa. Tiết kiệm thời gian: Kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm thường xử lý nhanh, mang theo dụng cụ và linh kiện cần thiết để hoàn thành sửa chữa ngay tại nhà trong một lần.

Một đơn vị dịch vụ nổi bật đáng tin cậy thường có các đặc điểm sau:

Có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm.

Kiểm tra, tư vấn và báo giá trước khi tiến hành sửa chữa.

Không tự ý thay linh kiện khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Sử dụng linh kiện chính hãng hoặc linh kiện chất lượng tương đương theo thỏa thuận.

Có hóa đơn, phiếu bảo hành và thông tin liên hệ rõ ràng.

Hỗ trợ nhanh chóng tại nhà và sẵn sàng xử lý nếu phát sinh lỗi trong thời gian bảo hành.

Tìm đúng thợ sửa máy rửa bát tại nhà uy tín không chỉ giúp khắc phục sự cố nhanh chóng mà còn đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và mang lại sự yên tâm trong quá trình sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng giúp khách hàng bảo vệ giá trị của chiếc máy rửa bát và tránh những rủi ro do sửa chữa kém chất lượng.

9 Dấu hiệu máy rửa bát cần gọi thợ sớm

Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của máy rửa bát sẽ giúp xử lý kịp thời, tránh hư hỏng lan rộng và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Dưới đây là 9 dấu hiệu cho thấy bạn nên liên hệ thợ sửa máy rửa bát càng sớm càng tốt.

1. Máy rửa bát không vào điện

Nhấn nút nguồn nhưng màn hình không sáng.

Không có đèn báo hoặc tín hiệu hoạt động.

Đã kiểm tra ổ cắm nhưng máy vẫn không lên nguồn.

Aptomat không nhảy nhưng máy hoàn toàn mất điện.

Có thể do dây nguồn, cầu chì, khóa cửa hoặc bo mạch bị lỗi.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, khi máy rửa bát không vào điện, người dùng không nên tự tháo vỏ máy để kiểm tra nguồn điện mà nên liên hệ kỹ thuật viên để xác định đúng nguyên nhân và đảm bảo an toàn.

2. Máy rửa bát báo lỗi

Màn hình hiển thị mã lỗi liên tục.

Máy dừng giữa chu trình rửa.

Khởi động lại vẫn xuất hiện mã lỗi.

Một số chức năng bị vô hiệu hóa.

Mỗi mã lỗi có thể tương ứng với một sự cố khác nhau.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia sửa chữa App Ong Thợ, người dùng nên ghi lại mã lỗi hiển thị và ngừng vận hành máy cho đến khi được kiểm tra, tránh để lỗi nhỏ phát sinh thành hư hỏng lớn.

3. Máy rửa bát không hoạt động

Máy không chạy sau khi nhấn Start.

Chương trình rửa không được khởi động.

Máy dừng ngay sau vài giây.

Không có tiếng cấp nước hoặc bơm hoạt động.

Có thể liên quan đến khóa cửa, cảm biến hoặc bo điều khiển.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nếu máy không hoạt động dù đã thao tác đúng quy trình, không nên cố khởi động nhiều lần vì có thể làm tăng nguy cơ hỏng các linh kiện điện tử.

4. Rửa không sạch bát đĩa

Bát đĩa còn dầu mỡ sau khi rửa.

Cặn thức ăn vẫn bám trên bề mặt.

Ly cốc xuất hiện vệt trắng hoặc đục.

Viên rửa không tan hết.

Hiệu quả làm sạch giảm rõ rệt so với trước.

Theo khuyến cáo từ thợ sửa chữa gia dụng App Ong Thợ, nếu đã vệ sinh bộ lọc và sử dụng đúng chất tẩy rửa mà máy vẫn rửa không sạch, nên kiểm tra hệ thống bơm, tay phun và bộ gia nhiệt.

5. Máy rửa bát bị dò rỉ nước

Nước chảy ra dưới chân máy.

Cửa máy bị rò nước khi đang hoạt động.

Sàn nhà thường xuyên bị ướt sau khi rửa.

Có dấu hiệu nước nhỏ giọt từ đáy máy.

Lượng nước rò rỉ tăng dần theo thời gian.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, khi phát hiện máy rò rỉ nước, cần ngắt nguồn điện và khóa van cấp nước trước khi liên hệ kỹ thuật viên để tránh nguy cơ chập điện.

6. Máy rửa bát không bơm nước ra ngoài

Nước đọng dưới đáy khoang rửa.

Chương trình rửa kết thúc nhưng nước chưa thoát.

Máy phát tiếng ù khi xả nước.

Có mùi hôi do nước tồn đọng.

Máy có thể báo lỗi liên quan đến hệ thống xả.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia sửa chữa App Ong Thợ, không nên tiếp tục chạy máy khi nước chưa được xả hết vì có thể làm hỏng bơm xả và gây tràn nước.

7. Máy rửa bát không sấy

Bát đĩa còn nhiều nước sau khi kết thúc.

Khoang máy không có hơi nóng.

Chương trình sấy kết thúc quá nhanh.

Đồ nhựa còn đọng nhiều nước.

Hiệu quả sấy giảm rõ rệt so với trước.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nếu máy liên tục không sấy khô dù đã chọn đúng chương trình, nên kiểm tra bộ gia nhiệt và cảm biến nhiệt để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.

8. Bàn phím không nhận

Nhấn phím nhưng máy không phản hồi.

Một số nút bấm hoạt động, một số không.

Phải nhấn nhiều lần mới nhận lệnh.

Màn hình hiển thị nhưng không điều khiển được.

Có thể do bảng điều khiển hoặc bo phím gặp sự cố.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia sửa chữa App Ong Thợ, không nên dùng lực mạnh hoặc tiếp tục nhấn nhiều lần khi bàn phím bị liệt, vì có thể làm hỏng toàn bộ cụm điều khiển.

9. Máy kêu to bất thường

Xuất hiện tiếng va đập lớn khi rửa.

Máy phát tiếng rít hoặc tiếng ù kéo dài.

Tiếng bơm nước lớn hơn bình thường.

Máy rung mạnh khi vận hành.

Tiếng ồn xuất hiện liên tục ở mọi chu trình.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, khi máy phát ra tiếng ồn bất thường, người dùng nên dừng sử dụng và kiểm tra sớm. Việc tiếp tục vận hành có thể khiến các chi tiết cơ khí hoặc động cơ bị hư hỏng nghiêm trọng hơn.

5 Cách tìm thợ sửa máy rửa bát uy tín, gần nhà

Việc lựa chọn đúng thợ sửa máy rửa bát không chỉ giúp khắc phục sự cố nhanh chóng mà còn tránh tình trạng sửa đi sửa lại, thay linh kiện không cần thiết hoặc phát sinh chi phí.

Dưới đây là 5 cách đơn giản giúp bạn tìm được thợ sửa máy rửa bát uy tín, gần nhà.

1. Tìm trên Google với từ khóa theo khu vực

Khi cần sửa máy rửa bát, hãy tìm kiếm các từ khóa như:

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Ưu tiên các đơn vị có địa chỉ rõ ràng, nhiều năm hoạt động và thông tin dịch vụ đầy đủ trên website.

2. Xem đánh giá của khách hàng

Đừng chỉ xem quảng cáo mà hãy tham khảo phản hồi từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

Đọc đánh giá trên Google Maps.

Tham khảo bình luận trên Fanpage.

Xem số lượng đánh giá thực tế.

Ưu tiên những phản hồi có hình ảnh.

So sánh nhiều đơn vị trước khi quyết định.

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia sửa điện lạnh App Ong Thợ, những đơn vị có nhiều đánh giá thật và phản hồi tích cực trong thời gian dài thường có chất lượng dịch vụ ổn định hơn.

3. Kiểm tra thông tin đơn vị sửa chữa

Một đơn vị uy tín luôn công khai thông tin để khách hàng dễ dàng liên hệ.

Có địa chỉ hoạt động rõ ràng.

Có số điện thoại hỗ trợ.

Có website hoặc fanpage chính thức.

Công khai các dịch vụ cung cấp.

Có chính sách bảo hành minh bạch.

Nên ưu tiên những đơn vị có đầy đủ thông tin pháp lý và chính sách bảo hành rõ ràng thay vì chỉ quảng cáo qua số điện thoại hoặc mạng xã hội.

4. Hỏi rõ báo giá và chế độ bảo hành trước khi sửa

Trước khi đồng ý sửa chữa, bạn nên trao đổi kỹ với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Yêu cầu kiểm tra và báo giá trước.

Hỏi chi phí kiểm tra nếu không sửa.

Xác nhận giá linh kiện thay thế.

Hỏi thời gian bảo hành.

Đề nghị xuất phiếu hoặc xác nhận bảo hành.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia sửa chữa App Ong Thợ, đơn vị chuyên nghiệp luôn báo giá trước khi sửa và chỉ tiến hành khi khách hàng đồng ý.

5. Chọn đơn vị có thợ gần khu vực của bạn

Lựa chọn đơn vị có mạng lưới kỹ thuật viên gần nơi ở sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Thời gian có mặt nhanh.

Giảm chi phí di chuyển.

Hỗ trợ xử lý sự cố khẩn cấp.

Thuận tiện khi cần bảo hành.

Dễ liên hệ khi cần hỗ trợ lần sau.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, việc sửa chữa và bảo hành nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên sửa điện tử có chuyên môn để đảm bảo máy vận hành an toàn và ổn định sau khi sửa.

Một thợ sửa máy rửa bát uy tín không chỉ sửa đúng lỗi mà còn tư vấn trung thực, báo giá minh bạch, sử dụng linh kiện phù hợp và có chế độ bảo hành rõ ràng.

Chỉ cần dành vài phút tìm hiểu thông tin, bạn có thể lựa chọn được đơn vị sửa chữa đáng tin cậy, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và kéo dài tuổi thọ cho máy rửa bát.

18 Địa chỉ sửa chữa máy rửa bát uy tín tại Hà Nội

Khi máy rửa bát gặp sự cố, việc lựa chọn một đơn vị sửa chữa uy tín sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định lâu dài. Với hệ thống trung tâm phủ khắp Hà Nội, App Ong Thợ là lựa chọn được nhiều gia đình, chung cư, nhà hàng và doanh nghiệp tin tưởng nhờ những ưu điểm nổi bật.

Dưới đây là 18 địa chỉ sửa máy rửa bát uy tín tại nhà Hà Nội, giúp bạn rễ dàng lựa chọn địa chỉ gần nhà hơn:

1. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Ba Đình - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 168 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

168 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 85 87 33 81

024 85 87 33 81 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Hơn 3.000+

Hơn 3.000+ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ nhận sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Hafele, Malloca, Teka, Chefs, Cata, Brandt, AEG, Fagor, Siemens, Beko, Whirlpool, Candy, Panasonic, LG, Samsung, Toshiba và nhiều thương hiệu nhập khẩu khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 24/7.

Tiếp nhận yêu cầu 24/7. Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên gần nhất.

Điều phối kỹ thuật viên gần nhất. Bước 3: Kiểm tra và báo giá trước khi sửa.

Kiểm tra và báo giá trước khi sửa. Bước 4: Sửa chữa, thay linh kiện nếu khách đồng ý.

Sửa chữa, thay linh kiện nếu khách đồng ý. Bước 5: Chạy thử, bàn giao và viết phiếu bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không vào điện, báo lỗi E, không cấp nước, không xả nước, không sấy, rửa không sạch, rò nước, kêu to, liệt bàn phím, hỏng bo mạch, lỗi bơm tuần hoàn, lỗi bơm xả, lỗi cảm biến, lỗi van cấp nước, lỗi khóa cửa và nhiều sự cố khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Hoạt động nhiều năm, quy trình minh bạch.

Hoạt động nhiều năm, quy trình minh bạch. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Kinh nghiệm sửa nhiều dòng máy cao cấp.

Kinh nghiệm sửa nhiều dòng máy cao cấp. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nhà nhanh chóng.

Có mặt tận nhà nhanh chóng. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng sau sửa chữa.

Chính sách rõ ràng sau sửa chữa. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đúng chủng loại, nguồn gốc rõ ràng.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà trên toàn Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 như Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Đội Cấn, Phúc Xá, Trúc Bạch cùng các khu đô thị, khu dân cư, chung cư và mọi tuyến phố trong khu vực, cam kết có mặt nhanh, báo giá trước, sửa đúng lỗi và bảo hành dài hạn.

2. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Cầu Giấy - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 110 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

110 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 85 87 33 79

024 85 87 33 79 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Hơn 2.000+

Hơn 2.000+ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Munchen, Giovani, Faster, Eurosun, Kaff, Canzy, Lorca, Dudoff, Texgio, Fandi, Midea, Electrolux, Beko, Whirlpool, Samsung, LG, Panasonic và nhiều thương hiệu châu Âu khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận cuộc gọi và tư vấn.

Tiếp nhận cuộc gọi và tư vấn. Bước 2: Điều động kỹ thuật viên gần nhất.

Điều động kỹ thuật viên gần nhất. Bước 3: Kiểm tra chi tiết, xác định nguyên nhân.

Kiểm tra chi tiết, xác định nguyên nhân. Bước 4: Báo giá, tiến hành sửa chữa.

Báo giá, tiến hành sửa chữa. Bước 5: Nghiệm thu, bàn giao và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các lỗi như: máy dừng giữa chu trình, không nhận chương trình rửa, báo lỗi cảm biến, không cấp nước nóng, không hòa tan viên rửa, không mở cửa sau khi rửa, không sấy khô, chảy nước đáy máy, hỏng quạt sấy, lỗi bo điều khiển, lỗi cảm biến nhiệt và nhiều lỗi khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Báo giá công khai trước khi sửa.

Báo giá công khai trước khi sửa. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Đào tạo chuyên sâu về máy rửa bát.

Đào tạo chuyên sâu về máy rửa bát. 🚗 Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi cả ngày lễ.

Hỗ trợ tận nơi cả ngày lễ. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Theo từng hạng mục sửa chữa.

Theo từng hạng mục sửa chữa. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đầy đủ linh kiện thay thế.

App Ong Thợ hỗ trợ sửa máy rửa bát tại nhà trên toàn Hà Nội, phục vụ 24/7 đến các phường, khu đô thị, tòa chung cư, văn phòng và tuyến đường thuộc khu vực Cầu Giấy như Dịch Vọng, Nghĩa Đô, Quan Hoa, Yên Hòa, Mai Dịch cùng các tuyến Xuân Thủy, Trần Thái Tông, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy và các khu dân cư lân cận với thời gian có mặt nhanh chóng.

3. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Đống Đa - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 55 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

55 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 85 87 33 78

024 85 87 33 78 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Hơn 1.000+

Hơn 1.000+ Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Miele, Hafele, Teka, Brandt, AEG, Fagor, Electrolux, Cata, Malloca, Rosieres, Candy, Smeg, Beko, Whirlpool và các dòng máy nhập khẩu khác.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.

Tiếp nhận thông tin khách hàng. Bước 2: Cử kỹ thuật viên đến tận nhà.

Cử kỹ thuật viên đến tận nhà. Bước 3: Kiểm tra và tư vấn phương án sửa.

Kiểm tra và tư vấn phương án sửa. Bước 4: Tiến hành sửa chữa theo thỏa thuận.

Tiến hành sửa chữa theo thỏa thuận. Bước 5: Kiểm tra vận hành và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không cấp điện cho bơm, hỏng động cơ tuần hoàn, lỗi khóa cửa, lỗi cảm biến mực nước, không xả hết nước, rò điện, nhảy aptomat, màn hình không hiển thị, lỗi bảng điều khiển, không nhận nút bấm, máy rung mạnh và nhiều sự cố kỹ thuật khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Hàng nghìn khách hàng tin tưởng mỗi năm.

Hàng nghìn khách hàng tin tưởng mỗi năm. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Chẩn đoán đúng lỗi, sửa đúng bệnh.

Chẩn đoán đúng lỗi, sửa đúng bệnh. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi trong thời gian ngắn.

Có mặt tận nơi trong thời gian ngắn. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận nhà sau sửa chữa.

Hỗ trợ tận nhà sau sửa chữa. 🔧 Linh kiện chính hãng: Thay thế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 đến các phường, khu đô thị, khu tập thể, chung cư và mọi tuyến đường thuộc khu vực Đống Đa như Láng, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khâm Thiên, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng, Thái Hà, Xã Đàn cùng nhiều khu dân cư khác, đảm bảo hỗ trợ nhanh, sửa đúng kỹ thuật và bảo hành lâu dài.

4. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Hà Đông - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 21 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

21 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 85 87 33 80

024 85 87 33 80 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 2.000+ khách hàng

Trên 2.000+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Hafele, Munchen, Chefs, Faster, Giovani, Kaff, Eurosun, Lorca, Texgio, Malloca, Teka, Cata, Brandt, AEG, Siemens, Beko, Candy, Whirlpool và nhiều thương hiệu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 24/7.

Tiếp nhận yêu cầu 24/7. ✅ Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên khu vực Hà Đông.

Điều phối kỹ thuật viên khu vực Hà Đông. ✅ Bước 3: Kiểm tra, xác định nguyên nhân, báo giá.

Kiểm tra, xác định nguyên nhân, báo giá. ✅ Bước 4: Tiến hành sửa chữa theo đúng quy trình.

Tiến hành sửa chữa theo đúng quy trình. ✅ Bước 5: Chạy thử, nghiệm thu và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: máy không nhận điện, không cấp nước, không xả nước, không gia nhiệt, không sấy khô, báo lỗi E1, E4, E15, E24, rò nước, hỏng bo mạch, lỗi cảm biến nhiệt, lỗi bơm tuần hoàn, lỗi khóa cửa, máy rung mạnh, phát tiếng kêu bất thường.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Phục vụ đúng hẹn, báo giá minh bạch.

Phục vụ đúng hẹn, báo giá minh bạch. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Am hiểu nhiều dòng máy châu Âu và châu Á.

Am hiểu nhiều dòng máy châu Âu và châu Á. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nhà trong thời gian ngắn.

Có mặt tận nhà trong thời gian ngắn. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận nơi sau sửa chữa.

Hỗ trợ tận nơi sau sửa chữa. 🔧 Linh kiện chính hãng: Cam kết đúng chủng loại, đúng thông số.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 đến toàn bộ các phường, khu đô thị, khu chung cư và tuyến đường thuộc khu vực Hà Đông như Quang Trung, Hà Cầu, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Kiến Hưng, La Khê, Dương Nội, Mộ Lao, Phú Lương, Phú Lãm, Yên Nghĩa cùng các khu đô thị Văn Phú, ParkCity, An Hưng, Geleximco và nhiều khu dân cư khác, cam kết kiểm tra tận nơi, báo giá trước và bảo hành dài hạn.

5. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Tây Hồ - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 291 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

291 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 66 75 75 33

024 66 75 75 33 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 1.500+ khách hàng

Trên 1.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Miele, Siemens, Neff, Gaggenau, Smeg, Electrolux, Teka, Fagor, Brandt, Hafele, Cata, Malloca, Beko, Whirlpool, Panasonic, LG, Samsung, Toshiba và nhiều dòng máy nhập khẩu cao cấp.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.

Tiếp nhận thông tin khách hàng. ✅ Bước 2: Cử kỹ thuật viên gần nhất.

Cử kỹ thuật viên gần nhất. ✅ Bước 3: Kiểm tra tổng thể máy.

Kiểm tra tổng thể máy. ✅ Bước 4: Báo giá và sửa chữa sau khi khách đồng ý.

Báo giá và sửa chữa sau khi khách đồng ý. ✅ Bước 5: Vận hành thử, hướng dẫn sử dụng và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không hoạt động, không nhận chương trình rửa, không phun nước, nước không nóng, không hòa tan viên rửa, lỗi cảm biến nước, lỗi quạt sấy, máy dừng giữa chu trình, chảy nước đáy máy, lỗi bo nguồn, lỗi màn hình hiển thị và nhiều lỗi kỹ thuật khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Nhiều kinh nghiệm với máy nhập khẩu.

Nhiều kinh nghiệm với máy nhập khẩu. 🚗 Phục vụ nhanh: Hỗ trợ cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Hỗ trợ cả ngày nghỉ và ngày lễ. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng, minh bạch.

Chính sách rõ ràng, minh bạch. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đầy đủ linh kiện thay thế.

App Ong Thợ hỗ trợ sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ nhanh tại các phường, khu đô thị, chung cư, biệt thự và tuyến đường thuộc khu vực Tây Hồ như Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên, Phú Thượng, Xuân La, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Võ Chí Công, Ciputra, Sunshine City, Starlake và các khu dân cư lân cận, đảm bảo có mặt nhanh, sửa đúng kỹ thuật và bảo hành lâu dài.

6. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Thanh Xuân - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 66 75 76 75

024 66 75 76 75 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 2.000+ khách hàng

Trên 2.000+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Chefs, Faster, Giovani, Hafele, Munchen, Cata, Brandt, AEG, Malloca, Fagor, Teka, Eurosun, Kaff, Lorca, Canzy, Texgio, Dudoff và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa.

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa. ✅ Bước 2: Điều động kỹ thuật viên gần nhất.

Điều động kỹ thuật viên gần nhất. ✅ Bước 3: Kiểm tra, tư vấn và báo giá.

Kiểm tra, tư vấn và báo giá. ✅ Bước 4: Sửa chữa, thay thế linh kiện nếu cần.

Sửa chữa, thay thế linh kiện nếu cần. ✅ Bước 5: Kiểm tra hoàn thiện và cấp phiếu bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: bàn phím liệt, màn hình không hiển thị, máy không khởi động, không bơm nước, bơm xả yếu, báo lỗi liên tục, không sấy khô, hỏng cảm biến nhiệt, lỗi mô tơ, rò điện, chập nguồn, lỗi bo điều khiển, rung lắc mạnh và các sự cố phát sinh khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Cam kết sửa đúng lỗi, đúng giá.

Cam kết sửa đúng lỗi, đúng giá. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Được đào tạo chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm.

Được đào tạo chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi 24/7.

Có mặt tận nơi 24/7. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ nhanh khi phát sinh sự cố.

Hỗ trợ nhanh khi phát sinh sự cố. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đảm bảo chất lượng và độ bền.

App Ong Thợ chuyên sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 đến tất cả các phường, khu đô thị, chung cư, văn phòng, biệt thự và tuyến đường thuộc khu vực Thanh Xuân như Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Hạ Đình, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Royal City, Imperia Garden cùng các khu dân cư trên địa bàn, cam kết hỗ trợ nhanh, sửa chữa chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn và phục vụ mọi ngày trong tuần.

7. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Hai Bà Trưng - Hà Nội

📍 Địa chỉ: K10 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

K10 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 22 133 626

024 22 133 626 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 1.500+ khách hàng

Trên 1.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Siemens, Electrolux, Hafele, Malloca, Teka, Brandt, Fagor, Cata, Chefs, Faster, Giovani, Eurosun, Kaff, Beko, Whirlpool, LG, Samsung, Panasonic và nhiều thương hiệu cao cấp khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại.

Tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại. ✅ Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên gần nhất.

Điều phối kỹ thuật viên gần nhất. ✅ Bước 3: Kiểm tra tổng thể và xác định nguyên nhân.

Kiểm tra tổng thể và xác định nguyên nhân. ✅ Bước 4: Báo giá, sửa chữa ngay tại nhà.

Báo giá, sửa chữa ngay tại nhà. ✅ Bước 5: Chạy thử, bàn giao và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không cấp điện, mất nguồn, không cấp nước, không xả nước, báo lỗi E15, E24, E09, không làm nóng nước, rửa không sạch, máy dừng giữa chương trình, rò rỉ nước, hỏng cảm biến và lỗi bo điều khiển.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Hàng nghìn khách hàng tin tưởng mỗi năm.

Hàng nghìn khách hàng tin tưởng mỗi năm. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Kinh nghiệm sửa nhiều dòng máy nhập khẩu.

Kinh nghiệm sửa nhiều dòng máy nhập khẩu. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi trong thời gian ngắn.

Có mặt tận nơi trong thời gian ngắn. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận nơi theo đúng cam kết.

Hỗ trợ tận nơi theo đúng cam kết. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đảm bảo tương thích và bền bỉ.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 tại các phường, tuyến phố, khu đô thị, khu tập thể và chung cư thuộc khu vực Hai Bà Trưng như Bách Khoa, Bạch Mai, Thanh Nhàn, Phố Huế, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Trương Định, Times City cùng mọi khu dân cư trên địa bàn, cam kết có mặt nhanh, sửa đúng lỗi và bảo hành dài hạn.

8. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Hoàn Kiếm - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 11 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 22 111 838

024 22 111 838 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 18.000+ khách hàng

Trên 18.000+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Miele, Neff, Gaggenau, Smeg, Siemens, AEG, Brandt, Electrolux, Teka, Hafele, Cata, Malloca, Fagor, Whirlpool, Candy, Beko, Samsung, LG và các thương hiệu nhập khẩu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.

Tiếp nhận thông tin khách hàng. ✅ Bước 2: Sắp xếp kỹ thuật viên đến tận nơi.

Sắp xếp kỹ thuật viên đến tận nơi. ✅ Bước 3: Kiểm tra và tư vấn phương án sửa chữa.

Kiểm tra và tư vấn phương án sửa chữa. ✅ Bước 4: Tiến hành sửa sau khi khách đồng ý.

Tiến hành sửa sau khi khách đồng ý. ✅ Bước 5: Kiểm tra vận hành và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: máy không hoạt động, không nhận chương trình, lỗi bảng điều khiển, không phun nước, không hòa tan viên rửa, lỗi bơm tuần hoàn, lỗi gia nhiệt, quạt sấy không chạy, rò điện, máy phát tiếng ồn lớn và nhiều lỗi kỹ thuật khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Quy trình phục vụ chuyên nghiệp.

Quy trình phục vụ chuyên nghiệp. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Chẩn đoán chính xác, sửa đúng bệnh.

Chẩn đoán chính xác, sửa đúng bệnh. 🚗 Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi mọi khung giờ.

Hỗ trợ tận nơi mọi khung giờ. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Cam kết bảo hành rõ ràng.

Cam kết bảo hành rõ ràng. 🔧 Linh kiện chính hãng: Có sẵn nhiều linh kiện thay thế.

App Ong Thợ hỗ trợ sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội 24/7, phục vụ tại toàn bộ các phường, tuyến phố, khu dân cư, khu thương mại và chung cư thuộc khu vực Hoàn Kiếm như Hàng Bài, Hàng Bông, Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Cửa Nam, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hồ Gươm và các khu vực lân cận với thời gian có mặt nhanh chóng.

9. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Hoàng Mai - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 31 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

31 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 22 603 990

024 22 603 990 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 2.500+ khách hàng

Trên 2.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Chefs, Faster, Giovani, Hafele, Munchen, Lorca, Eurosun, Kaff, Canzy, Dudoff, Texgio, Teka, Malloca, Beko, Whirlpool, Panasonic, Toshiba và nhiều thương hiệu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận thông tin sự cố.

Tiếp nhận thông tin sự cố. ✅ Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên khu vực.

Điều phối kỹ thuật viên khu vực. ✅ Bước 3: Kiểm tra, báo giá minh bạch.

Kiểm tra, báo giá minh bạch. ✅ Bước 4: Sửa chữa và thay linh kiện khi cần.

Sửa chữa và thay linh kiện khi cần. ✅ Bước 5: Kiểm tra hoàn thiện và bàn giao.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không bơm nước, bơm xả yếu, máy báo lỗi liên tục, nước không nóng, không sấy khô, rửa không sạch, máy rung mạnh, hỏng mô tơ, lỗi cảm biến nước, hỏng van cấp nước, liệt bàn phím và nhiều sự cố khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Chi phí hợp lý, báo giá trước.

Chi phí hợp lý, báo giá trước. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Kinh nghiệm thực tế phong phú.

Kinh nghiệm thực tế phong phú. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi cả ngày nghỉ.

Có mặt tận nơi cả ngày nghỉ. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ nhanh trong thời gian bảo hành.

Hỗ trợ nhanh trong thời gian bảo hành. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đảm bảo chất lượng sử dụng lâu dài.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 tại các phường, đường phố, khu đô thị và chung cư thuộc khu vực Hoàng Mai như Định Công, Đại Kim, Hoàng Liệt, Giáp Bát, Tân Mai, Yên Sở, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Linh Đàm, Gamuda Gardens, Hateco Hoàng Mai cùng nhiều khu dân cư khác, cam kết sửa nhanh, đúng kỹ thuật và bảo hành dài hạn.

10. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Bắc Từ Liêm - Hà Nội

☎️ Điện thoại: 024 22 133 626

024 22 133 626 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 📍 Khu vực phục vụ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 6.000+ khách hàng

Trên 6.000+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Siemens, Electrolux, Hafele, Teka, Brandt, AEG, Miele, Malloca, Fagor, Cata, Chefs, Faster, Giovani, Eurosun, Kaff, LG, Samsung, Panasonic, Whirlpool và nhiều thương hiệu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa.

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa. ✅ Bước 2: Cử kỹ thuật viên gần khách hàng.

Cử kỹ thuật viên gần khách hàng. ✅ Bước 3: Kiểm tra chi tiết và báo giá.

Kiểm tra chi tiết và báo giá. ✅ Bước 4: Tiến hành sửa chữa tại nhà.

Tiến hành sửa chữa tại nhà. ✅ Bước 5: Chạy thử, bàn giao và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không khởi động, lỗi bo nguồn, không nhận cảm biến cửa, không cấp nước, không xả nước, lỗi quạt sấy, lỗi bộ gia nhiệt, báo lỗi E01, E02, E09, E15, E24, máy phát tiếng kêu lớn và các lỗi phát sinh khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Dịch vụ minh bạch, chuyên nghiệp.

Dịch vụ minh bạch, chuyên nghiệp. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Sửa được hầu hết các dòng máy.

Sửa được hầu hết các dòng máy. 🚗 Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nhà 24/7.

Hỗ trợ tận nhà 24/7. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng, tận nơi.

Chính sách rõ ràng, tận nơi. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

App Ong Thợ chuyên sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 tại toàn bộ các phường, xã, khu đô thị, chung cư và tuyến đường thuộc khu vực Bắc Từ Liêm như Cổ Nhuế, Minh Khai, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Tây Tựu, Đức Thắng, Phú Diễn, Green Stars, Goldmark City, Sunshine City và các khu dân cư trên địa bàn, cam kết có mặt nhanh, sửa đúng lỗi, đúng giá và bảo hành dài hạn.

11. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Long Biên - Hà Nội

📍 Địa chỉ: 97 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

97 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 66 75 77 58

024 66 75 77 58 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 1.500+ khách hàng

Trên 1.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Siemens, Electrolux, Hafele, Malloca, Teka, Chefs, Faster, Giovani, Eurosun, Kaff, Cata, Brandt, Fagor, Whirlpool, Beko, Panasonic, LG, Samsung, Toshiba và nhiều thương hiệu nhập khẩu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa.

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa. ✅ Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên gần nhất.

Điều phối kỹ thuật viên gần nhất. ✅ Bước 3: Kiểm tra, tư vấn và báo giá.

Kiểm tra, tư vấn và báo giá. ✅ Bước 4: Tiến hành sửa chữa tại nhà.

Tiến hành sửa chữa tại nhà. ✅ Bước 5: Chạy thử, bàn giao và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: máy không vào điện, không cấp nước, không xả nước, báo lỗi E15, E24, không làm nóng nước, không sấy khô, rửa không sạch, lỗi bơm tuần hoàn, hỏng bo nguồn, lỗi cảm biến nhiệt, rò rỉ nước, rung lắc mạnh và nhiều lỗi khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Báo đúng lỗi, đúng giá.

Báo đúng lỗi, đúng giá. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Giàu kinh nghiệm với nhiều dòng máy.

Giàu kinh nghiệm với nhiều dòng máy. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi cả ngày lễ.

Có mặt tận nơi cả ngày lễ. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ tận nhà theo cam kết.

Hỗ trợ tận nhà theo cam kết. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đảm bảo chất lượng và độ bền.

App Ong Thợ chuyên sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 đến toàn bộ các phường, khu đô thị, chung cư và tuyến đường thuộc khu vực Long Biên như Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thụy, Việt Hưng, Đức Giang, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Sài Đồng, Giang Biên, Vinhomes Riverside, Him Lam Long Biên, Eco City Việt Hưng cùng mọi khu dân cư trên địa bàn, cam kết hỗ trợ nhanh, sửa đúng kỹ thuật và bảo hành dài hạn.

12. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Nam Từ Liêm - Hà Nội

☎️ Điện thoại: 024 66 75 77 58

024 66 75 77 58 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 📍 Khu vực phục vụ: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nam Từ Liêm, Hà Nội 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 2.500+ khách hàng

Trên 2.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Munchen, Hafele, Teka, Brandt, AEG, Miele, Neff, Smeg, Malloca, Cata, Chefs, Faster, Giovani, Lorca, Eurosun, Canzy, Whirlpool và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Ghi nhận yêu cầu khách hàng.

Ghi nhận yêu cầu khách hàng. ✅ Bước 2: Điều động kỹ thuật viên khu vực.

Điều động kỹ thuật viên khu vực. ✅ Bước 3: Kiểm tra và báo giá minh bạch.

Kiểm tra và báo giá minh bạch. ✅ Bước 4: Sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần.

Sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần. ✅ Bước 5: Kiểm tra vận hành và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: máy không hoạt động, không nhận chương trình, không hòa tan viên rửa, lỗi cảm biến nước, lỗi van cấp nước, lỗi mô tơ, hỏng quạt sấy, không sấy khô, máy kêu to, chập nguồn, liệt bàn phím, lỗi màn hình hiển thị và nhiều lỗi kỹ thuật khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch.

Dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Được đào tạo bài bản.

Được đào tạo bài bản. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi trong thời gian ngắn.

Có mặt tận nơi trong thời gian ngắn. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng.

Chính sách rõ ràng. 🔧 Linh kiện chính hãng: Nguồn gốc rõ ràng, đúng tiêu chuẩn.

App Ong Thợ với nhiều dịch vụ khác nhau, phục vụ nhanh 24/7 tại các phường, khu đô thị, tòa nhà, văn phòng và tuyến đường thuộc khu vực Nam Từ Liêm như Mỹ Đình, Mễ Trì, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Phương Canh, Xuân Phương, Cầu Diễn, Vinhomes Smart City, The Manor, Keangnam, Mỹ Đình Pearl cùng nhiều khu dân cư khác, cam kết sửa chữa tận nơi, báo giá trước và bảo hành lâu dài.

13. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Thanh Trì - Hà Nội

☎️ Điện thoại: 024 22 133 626

024 22 133 626 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 📍 Khu vực phục vụ: Thanh Trì, Hà Nội

Thanh Trì, Hà Nội 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 4.500+ khách hàng

Trên 4.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Siemens, Electrolux, Teka, Hafele, Malloca, Fagor, Cata, Chefs, Faster, Kaff, Eurosun, Giovani, Texgio, Dudoff, Panasonic, Samsung, LG, Beko, Candy và nhiều thương hiệu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận thông tin sửa chữa.

Tiếp nhận thông tin sửa chữa. ✅ Bước 2: Điều phối thợ kỹ thuật gần nhất.

Điều phối thợ kỹ thuật gần nhất. ✅ Bước 3: Kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Kiểm tra và xác định nguyên nhân. ✅ Bước 4: Tiến hành sửa chữa theo thỏa thuận.

Tiến hành sửa chữa theo thỏa thuận. ✅ Bước 5: Chạy thử, bàn giao và cấp bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: nước không nóng, không cấp nước, nước không thoát, rò nước đáy máy, lỗi cảm biến nhiệt, lỗi bo mạch, hỏng khóa cửa, lỗi bơm xả, máy phát tiếng ù, rung mạnh, báo lỗi liên tục, không nhận nguồn và nhiều lỗi khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Quy trình rõ ràng, chi phí hợp lý.

Quy trình rõ ràng, chi phí hợp lý. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Sửa được hầu hết các dòng máy.

Sửa được hầu hết các dòng máy. 🚗 Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nơi 24/7.

Hỗ trợ tận nơi 24/7. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Bảo hành bằng phiếu đầy đủ.

Bảo hành bằng phiếu đầy đủ. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đảm bảo độ bền sau sửa chữa.

App Ong Thợ chuyên sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 tại toàn bộ các xã, khu đô thị, khu dân cư và tuyến đường thuộc khu vực Thanh Trì như Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Ngũ Hiệp, Đại Áng, Ngọc Hồi, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà cùng các khu đô thị mới và khu dân cư trên địa bàn, cam kết có mặt nhanh, sửa đúng bệnh và bảo hành chu đáo.

14. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Gia Lâm - Hà Nội

☎️ Điện thoại: 024 85 87 33 80

024 85 87 33 80 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 📍 Khu vực phục vụ: Gia Lâm, Hà Nội

Gia Lâm, Hà Nội 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 6.500+ khách hàng

Trên 6.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Hafele, Munchen, Giovani, Faster, Teka, Brandt, AEG, Miele, Siemens, Malloca, Fagor, Cata, Lorca, Eurosun, Whirlpool, Panasonic, LG, Samsung và nhiều thương hiệu máy rửa bát khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận cuộc gọi và tư vấn.

Tiếp nhận cuộc gọi và tư vấn. ✅ Bước 2: Cử kỹ thuật viên đến tận nhà.

Cử kỹ thuật viên đến tận nhà. ✅ Bước 3: Kiểm tra tổng thể, báo giá.

Kiểm tra tổng thể, báo giá. ✅ Bước 4: Sửa chữa đúng quy trình kỹ thuật.

Sửa chữa đúng quy trình kỹ thuật. ✅ Bước 5: Kiểm tra hoàn thiện và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: máy không nhận điện, không khởi động, lỗi bo điều khiển, không cấp nước, không xả nước, không sấy, lỗi bơm tuần hoàn, lỗi quạt sấy, lỗi cảm biến cửa, báo lỗi E01, E09, E15, E24, máy phát tiếng kêu lớn và nhiều sự cố phát sinh khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Cam kết sửa đúng lỗi, không phát sinh chi phí.

Cam kết sửa đúng lỗi, không phát sinh chi phí. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Nhiều năm kinh nghiệm sửa máy rửa bát.

Nhiều năm kinh nghiệm sửa máy rửa bát. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi mọi ngày trong tuần.

Có mặt tận nơi mọi ngày trong tuần. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ bảo hành nhanh chóng.

Hỗ trợ bảo hành nhanh chóng. 🔧 Linh kiện chính hãng: Thay thế đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 tại các xã, phường, khu đô thị, khu dân cư và tuyến đường thuộc khu vực Gia Lâm như Trâu Quỳ, Đa Tốn, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Cổ Bi, Yên Viên, Bát Tràng, Ninh Hiệp, Vinhomes Ocean Park, Đặng Xá cùng nhiều khu dân cư khác, đảm bảo kỹ thuật viên có mặt nhanh, xử lý đúng lỗi, đúng quy trình và bảo hành dài hạn.

15. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Đông Anh - Hà Nội

📍 Khu vực phục vụ: Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 22 603 990

024 22 603 990 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 5.500+ khách hàng

Trên 5.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Siemens, Electrolux, Hafele, Malloca, Teka, Chefs, Faster, Giovani, Eurosun, Kaff, Canzy, Lorca, Dudoff, Cata, Brandt, Whirlpool, Beko, Panasonic, LG, Samsung và nhiều thương hiệu nhập khẩu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận thông tin sự cố.

Tiếp nhận thông tin sự cố. ✅ Bước 2: Điều phối kỹ thuật viên gần khách hàng.

Điều phối kỹ thuật viên gần khách hàng. ✅ Bước 3: Kiểm tra, xác định nguyên nhân và báo giá.

Kiểm tra, xác định nguyên nhân và báo giá. ✅ Bước 4: Tiến hành sửa chữa theo đúng quy trình.

Tiến hành sửa chữa theo đúng quy trình. ✅ Bước 5: Kiểm tra vận hành, bàn giao và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: máy không khởi động, mất nguồn, không cấp nước, không xả nước, báo lỗi E15, E24, E09, lỗi bo điều khiển, hỏng bơm xả, bơm tuần hoàn yếu, không sấy, nước không nóng, rò rỉ nước, rung lắc mạnh và nhiều lỗi kỹ thuật khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Dịch vụ minh bạch, đúng cam kết.

Dịch vụ minh bạch, đúng cam kết. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Thành thạo các dòng máy châu Âu và châu Á.

Thành thạo các dòng máy châu Âu và châu Á. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt tận nơi 24/7.

Có mặt tận nơi 24/7. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Hỗ trợ sau sửa chữa nhanh chóng.

Hỗ trợ sau sửa chữa nhanh chóng. 🔧 Linh kiện chính hãng: Đúng chủng loại, đúng thông số.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 đến các xã, khu đô thị, khu công nghiệp, chung cư và tuyến đường thuộc khu vực Đông Anh như Đông Anh, Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ, Uy Nỗ, Cổ Loa, Xuân Nộn, Mai Lâm, Dục Tú, Liên Hà, Vân Nội, Nguyên Khê cùng các khu đô thị mới trên địa bàn, cam kết có mặt nhanh, sửa đúng lỗi, đúng giá và bảo hành dài hạn.

16. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Chương Mỹ - Hà Nội

📍 Khu vực phục vụ: Chương Mỹ, Hà Nội

Chương Mỹ, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 22 133 626

024 22 133 626 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 3.000+ khách hàng

Trên 3.000+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Hafele, Munchen, Chefs, Faster, Giovani, Teka, Malloca, Cata, Fagor, Brandt, AEG, Eurosun, Kaff, Lorca, Texgio, Panasonic, Samsung, Toshiba và nhiều thương hiệu khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa.

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa. ✅ Bước 2: Cử kỹ thuật viên gần nhất đến tận nhà.

Cử kỹ thuật viên gần nhất đến tận nhà. ✅ Bước 3: Kiểm tra tổng thể và báo giá.

Kiểm tra tổng thể và báo giá. ✅ Bước 4: Sửa chữa, thay linh kiện khi cần.

Sửa chữa, thay linh kiện khi cần. ✅ Bước 5: Chạy thử và cấp phiếu bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: máy không hoạt động, không nhận chương trình, không hòa tan viên rửa, không cấp nước nóng, lỗi cảm biến nhiệt, hỏng khóa cửa, liệt bàn phím, hỏng màn hình hiển thị, lỗi mô tơ, lỗi quạt sấy, máy kêu to, rò điện và nhiều sự cố khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Phục vụ tận tâm, đúng quy trình.

Phục vụ tận tâm, đúng quy trình. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm.

Kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm. 🚗 Phục vụ nhanh: Hỗ trợ cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Hỗ trợ cả ngày nghỉ và ngày lễ. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Chính sách rõ ràng, minh bạch.

Chính sách rõ ràng, minh bạch. 🔧 Linh kiện chính hãng: Thay thế đúng tiêu chuẩn.

App Ong Thợ chuyên sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 tại các xã, khu dân cư, khu đô thị và tuyến đường thuộc khu vực Chương Mỹ như Chúc Sơn, Xuân Mai, Đông Phương Yên, Thủy Xuân Tiên, Đại Yên, Phú Nghĩa, Tiên Phương, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú cùng nhiều khu dân cư khác, đảm bảo kỹ thuật viên hỗ trợ nhanh, sửa chữa chuyên nghiệp và bảo hành dài hạn.

17. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Đan Phượng - Hà Nội

📍 Khu vực phục vụ: Đan Phượng, Hà Nội

Đan Phượng, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 85 87 33 81

024 85 87 33 81 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 2.500+ khách hàng

Trên 2.500+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Siemens, Miele, Neff, Electrolux, Hafele, Malloca, Teka, Brandt, Cata, Chefs, Faster, Giovani, Eurosun, Canzy, Whirlpool, LG, Samsung, Panasonic, Beko và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Ghi nhận thông tin khách hàng.

Ghi nhận thông tin khách hàng. ✅ Bước 2: Điều phối thợ kỹ thuật khu vực.

Điều phối thợ kỹ thuật khu vực. ✅ Bước 3: Kiểm tra chi tiết và báo giá.

Kiểm tra chi tiết và báo giá. ✅ Bước 4: Tiến hành sửa chữa tận nơi.

Tiến hành sửa chữa tận nơi. ✅ Bước 5: Nghiệm thu, bàn giao và bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không nhận nguồn, báo lỗi E01, E02, E15, E24, không xả nước, không cấp nước, không sấy, máy phát tiếng ù, mô tơ yếu, bơm tuần hoàn hỏng, cảm biến nước lỗi, bo nguồn cháy, máy rung mạnh và nhiều lỗi khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Cam kết sửa đúng lỗi, đúng giá.

Cam kết sửa đúng lỗi, đúng giá. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Kinh nghiệm thực tế phong phú.

Kinh nghiệm thực tế phong phú. 🚗 Phục vụ nhanh: Có mặt nhanh trên toàn khu vực.

Có mặt nhanh trên toàn khu vực. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Chăm sóc sau sửa chữa chu đáo.

Chăm sóc sau sửa chữa chu đáo. 🔧 Linh kiện chính hãng: Chất lượng cao, bảo đảm tương thích.

App Ong Thợ nhận sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 tại các xã, khu dân cư, khu đô thị và các tuyến đường thuộc khu vực Đan Phượng như Tân Hội, Tân Lập, Song Phượng, Liên Trung, Liên Hà, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Thọ Xuân cùng nhiều khu dân cư mới, cam kết có mặt nhanh, sửa đúng kỹ thuật và bảo hành dài hạn.

18. Trung tâm sửa máy rửa bát tại Hoài Đức - Hà Nội

📍 Khu vực phục vụ: Hoài Đức, Hà Nội

Hoài Đức, Hà Nội ☎️ Điện thoại: 024 85 87 33 79

024 85 87 33 79 📞 Hotline: 0948 559 995

0948 559 995 👥 Khách hàng phục vụ: Trên 3.000+ khách hàng

Trên 3.000+ khách hàng Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dịch vụ sửa máy rửa bát các hãng: Bosch, Electrolux, Hafele, Chefs, Faster, Giovani, Munchen, Teka, Malloca, Cata, Brandt, Fagor, AEG, Kaff, Eurosun, Lorca, Texgio, Whirlpool, Panasonic, LG, Samsung cùng nhiều thương hiệu máy rửa bát khác.

Quy trình dịch vụ

✅ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 24/7.

Tiếp nhận yêu cầu 24/7. ✅ Bước 2: Cử kỹ thuật viên gần nhất.

Cử kỹ thuật viên gần nhất. ✅ Bước 3: Kiểm tra, chẩn đoán và báo giá.

Kiểm tra, chẩn đoán và báo giá. ✅ Bước 4: Sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần.

Sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần. ✅ Bước 5: Chạy thử, bàn giao và viết phiếu bảo hành.

App Ong Thợ chuyên sửa chữa máy rửa bát tại nhà các sự cố như: không vào điện, không hoạt động, không cấp nước, không xả nước, không sấy khô, rửa không sạch, lỗi cảm biến cửa, lỗi cảm biến nhiệt, hỏng bo mạch, lỗi màn hình, liệt bàn phím, máy phát tiếng kêu lớn, rò rỉ nước và nhiều sự cố phát sinh khác.

Lý do chọn địa chỉ này

✅ Uy tín: Hơn nhiều năm kinh nghiệm phục vụ tại Hà Nội.

Hơn nhiều năm kinh nghiệm phục vụ tại Hà Nội. 👨‍🔧 Thợ giỏi: Được đào tạo chuyên sâu về máy rửa bát.

Được đào tạo chuyên sâu về máy rửa bát. 🚗 Phục vụ nhanh: Hỗ trợ tận nhà 24/7.

Hỗ trợ tận nhà 24/7. 🛡️ Bảo hành dài hạn: Bảo hành bằng phiếu rõ ràng.

Bảo hành bằng phiếu rõ ràng. 🔧 Linh kiện chính hãng: Có sẵn nhiều linh kiện thay thế.

App Ong Thợ chuyên sửa máy rửa bát tại nhà Hà Nội, phục vụ nhanh 24/7 đến các xã, khu đô thị, chung cư, khu dân cư và tuyến đường thuộc khu vực Hoài Đức như An Khánh, An Thượng, Vân Canh, Kim Chung, Đức Giang, La Phù, Dương Liễu, Sơn Đồng, Di Trạch, Splendora, Bắc An Khánh cùng nhiều khu đô thị và khu dân cư mới, cam kết kiểm tra tận nơi, báo giá minh bạch, sửa chữa đúng kỹ thuật, thay linh kiện chính hãng và bảo hành dài hạn sau sửa chữa.

Website chính: https://appongtho.vn/ Hoặc https://appongtho.com/

Với hệ thống 18 trung tâm phục vụ trải khắp Hà Nội, đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm, quy trình làm việc chuyên nghiệp, báo giá minh bạch, linh kiện chất lượng và chính sách bảo hành rõ ràng, App Ong Thợ là địa chỉ đáng tin cậy khi cần sửa máy rửa bát tại nhà.

Dù bạn ở bất kỳ khu vực nào của Hà Nội, App Ong Thợ luôn sẵn sàng hỗ trợ nhanh 24/7, giúp khắc phục sự cố an toàn, đúng kỹ thuật và mang đến sự yên tâm trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.