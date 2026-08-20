Tìm chủ sở hữu chiếc xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng CSĐT TP về ma túy), Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE đeo biển kiểm soát: 29Y2-4345 có số khung: RLHJC4325BY480962 và số máy: JC43E-6437007, liên quan trong vụ án Mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 06/03/2026 tại phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chiếc xe máy chưa xác định được chủ sở hữu

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu của chiếc xe nêu trên, liên hệ đồng chí Lưu Trọng Đức - Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra - SĐT: 0909020561 để giải quyết theo quy định.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có ai đến nhận, cơ quan công an sẽ giải quyết theo luật định.