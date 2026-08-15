ANTD.VN -Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tìm nhân chứng, người liên quan đến 2 vụ việc ở xã Trần Phú.

Vụ thứ nhất: Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác minh vụ “Cố ý gây thương tích, cướp tài sản” xảy ra ngày 01/5/2026 tại thôn Thuần Lương, Trần Phú. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream BKS: 31-333-P7; SK: 0111975; SM: 0111975.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị ai là chủ sở hữu chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Đơn vị thụ lý: Công an xã Trần Phú, Hà Nội) để làm căn cứ xử lý.

Địa chỉ: thôn Hồng Tiến, xã Trần Phú, TP Hà Nội).

Vụ thứ hai : Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ “Đánh bạc” xảy ra ngày 17/02/2026 tại khu vực sân Điếm thôn Thuần Lương, xã Trần Phú.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người làm chứng, người biết việc vụ Đánh bạc nói trên. Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ việc, đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (liên hệ đồng chí Vũ Văn Hiến, Điều tra viên, SĐT: 0941188668).