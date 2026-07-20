Tìm chủ sở hữu của 3 chiếc xe đạp bị mất trộm

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản, thông báo tìm chủ sở hữu của 3 chiếc xe đạp hiện chưa xác định được bị hại.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Nguyễn Quang Duy (SN 2004) trú tại phường Khương Đình, Hà Nội cùng đồng phạm trộm cắp tài sản xảy ra vào các ngày 10 và 16-6-2026 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định Duy và đồng phạm còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác nhưng hiện chưa xác định được bị hại.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 16-6-2026, Duy cùng đồng phạm trộm cắp 1 xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu MINGU màu trắng tại khu vực chân tòa A chung cư Hataco – đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, Hà Nội.

Chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu MINGU màu trắng

Liền sau dó, khoảng 2h40 cùng ngày, Duy cùng đồng phạm trộm cắp 1 xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu AOGLI màu đen tại khu vực phía trước số nhà 33BT5, KĐT Pháp Vân, đường Trần Thủ Độ, cùng phường Yên Sở.

Chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu AOGLI màu đen

Chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu GIANT màu xám

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12-6-2026, Duy cùng đồng phạm trộm cắp 1 xe đạp kiểu dáng thể thao nhãn hiệu GIANT màu xám tại khu vực vỉa hè chân tòa chung cư Tecco Diamond thuộc địa phận xã Thanh Trì, Hà Nội.

