Tin buồn: Cụ Trần Văn Mỹ từ trần

ANTD.VN - Cụ Trần Văn Mỹ (sinh năm 1937; quê quán: thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, TP. Hà Nội); đã từ trần hồi 23h55 ngày 31/8/2026 (tức ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 89 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Trần Văn Mỹ, bố đẻ đồng chí Trung tá Trần Thị Hoa Lê, nguyên cán bộ Báo An ninh Thủ đô (đã nghỉ hưu); bố vợ đồng chí Đại tá Đinh Xuân Bình, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị CATP Hà Nội - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND TP Hà Nội do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi hồi 23h55 ngày 31/08/2026, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng cụ Trần Văn Mỹ được tổ chức từ 14h30 ngày 01/09/2026 (Thứ Ba), tại nhà riêng ở thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, TP. Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 13h30 ngày 02/09/2026.

Lễ an táng vào hồi 14h30 ngày 02/09/2026 tại nghĩa trang quê nhà: thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội.

Thay mặt Ban Lễ tang và gia đình:

Con trai Trần Minh Hiếu cùng các con cháu kính báo!