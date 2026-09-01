An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Tin buồn: Cụ Trần Văn Mỹ từ trần

0 bình luận
PV

ANTD.VN - Cụ Trần Văn Mỹ (sinh năm 1937; quê quán: thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, TP. Hà Nội); đã từ trần hồi 23h55 ngày 31/8/2026 (tức ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 89 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Trần Văn Mỹ, bố đẻ đồng chí Trung tá Trần Thị Hoa Lê, nguyên cán bộ Báo An ninh Thủ đô (đã nghỉ hưu); bố vợ đồng chí Đại tá Đinh Xuân Bình, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị CATP Hà Nội - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND TP Hà Nội do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi hồi 23h55 ngày 31/08/2026, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng cụ Trần Văn Mỹ được tổ chức từ 14h30 ngày 01/09/2026 (Thứ Ba), tại nhà riêng ở thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, TP. Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 13h30 ngày 02/09/2026.

Lễ an táng vào hồi 14h30 ngày 02/09/2026 tại nghĩa trang quê nhà: thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội.

Thay mặt Ban Lễ tang và gia đình:

Con trai Trần Minh Hiếu cùng các con cháu kính báo!

Từ khóa:

#tin buồn

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng