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Tìm tung tích nạn nhân

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PV

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ chết người (chưa xác định được danh tính, chưa rõ nguyên nhân) xảy ra tại thang thoát hiểm trong trung tâm thương mại B1 – R6 KĐT Royal City 72A đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội ngày 11/7/2026.

Đặc điểm nạn nhân: Nữ giới khoảng 50 tuổi,trên người mặc nhiều lớp quần áo trong đó có 1 áo sơ mi trắng kiểu đồng phục học sinh( Trên tay áo có in chữ VĐ). Cổ tay đeo nhiều vòng kim loại (mỹ kí), cổ đeo dây chuyền”

Để phục vụ công tác xác minh lai lịch, ai là thân nhân hoặc biết thông tin, tung tích, lai lịch của nạn nhân; đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Thanh Xuân, Địa chỉ: số 188 đường Quan Nhân, phường Thanh Xuân, Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Điều tra viên, số điện thoại: 0912234444) để giải quyết”.

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