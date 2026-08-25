Ai là chủ chiếc xe máy BKS 90H2-7060?

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo tìm người là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy BKS: 90H2-7060.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A04/QĐ-VPCQCSĐT ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành Phố Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/12/2025, Bùi Đức Cao (SN 1983, cư trú tại thôn Kinh Nậu, xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Wave S màu xanh đen gắn BKS: 90H2-7060; Số khung: 09067Y859165, Số máy: 6679517 thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nêu trên thì mang theo giấy tờ, tài liệu liên quan liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Công an phường Kiến Hưng, Lô C3 Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội (đồng chí Đỗ Văn Tiến, điều tra viên, số điện thoại: 0916804892) để giải quyết theo quy định của pháp luật.