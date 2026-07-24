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Tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Đông Ngạc

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P.V

ANTD.VN - Công an phường Đông Ngạc, Hà Nội thông báo tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Tạ Văn Sơn gây ra trên địa bàn phường.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Tạ Văn Sơn (SN 1961) trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 28/6/2026 tại phường Đông Ngạc, Hà Nội.

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Đối tượng Tạ Văn Sơn

Theo tài liệu điều tra, hàng ngày Sơn đi xe máy Lead BKS: 29X5-015.88 trên đường, vờ mua hàng của những người đi xe đạp bán hàng rong với số lượng lớn.

Sau đó, Sơn điều họ ra chỗ vắng, lấy lý do để mượn điện thoại di động của những người này vờ gọi cho người quen sau đó phóng xe bỏ chạy.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Công an phường Đông Ngạc thông báo ai đã từng bị Tạ Văn Sơn lừa đảo với thủ đoạn tương tự đề nghị trình báo Công an phường Đông Ngạc gặp đồng chí Nguyễn Thành Sơn để giải quyết. ĐT: 0963329069.

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Từ khóa:

#lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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