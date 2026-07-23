An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Tìm chủ sở hữu chiếc xe máy liên quan trong vụ tai nạn giao thông

0 bình luận
P.V

ANTD.VN - Công an xã Hoài Đức, Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe máy liên quan trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày xảy ra ngày 14-5-2025 tại thôn Đa, xã Hoài Đức, Hà Nội.

z8065413446987-d5310125939bb3c42d564ece995b575f.jpg
Chiếc xe máy chưa xác định được chủ sở hữu

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đang tạm giữ 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda; biển số xe 29F3-5441; số máy: HA02E1993028; số khung: HA022039116.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, xử lý vật chứng theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là chủ sở hữu chiếc xe máy trên trên đề nghị liên hệ đồng chí Lê Trung Kiên - Cán bộ Công an xã Hoài Đức (số điện thoại 0966.316.282) để giải quyết thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Từ khóa:

#tìm chủ sở hữu #Công an xã Hoài Đức

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng