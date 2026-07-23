ANTD.VN - Công an xã Hoài Đức, Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe máy liên quan trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày xảy ra ngày 14-5-2025 tại thôn Đa, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Chiếc xe máy chưa xác định được chủ sở hữu

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đang tạm giữ 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda; biển số xe 29F3-5441; số máy: HA02E1993028; số khung: HA022039116.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, xử lý vật chứng theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là chủ sở hữu chiếc xe máy trên trên đề nghị liên hệ đồng chí Lê Trung Kiên - Cán bộ Công an xã Hoài Đức (số điện thoại 0966.316.282) để giải quyết thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.