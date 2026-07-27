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Tìm tung tích nạn nhân

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A.N

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc chết trôi sông Hồng xảy ra ngày 1/6/2026 tại khu vực Thôn Văn Uyên, Nam Phù, TP Hà Nội.


Khoảng 10h00 phút ngày 01/06/2026, Công an xã Nam phù nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Chí (SN; 1964) HKTT: Thôn Văn Uyên, Nam Phù, Hà Nội, phát hiện có 1(một) xác chết là nam giới tại Thôn Văn Uyên, Nam Phù, Hà Nội, đang trôi về hướng xã Hồng Vân, Hà Nội. Công an xã đã phối hợp Đội giao thông đường thủy, Đội phòng cháy, cứu nạn cứu hộ, đưa thi thể lên bờ.

Công an xã phối hợp với VKS khu vực 11, Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, khám nhiệm tử thi, sau đó Công an xã bàn giao cho Chính quyền địa phương theo đúng quy định.
Để làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai biết thông tin vụ việc, nhân chứng, chứng kiến sự việc, nhân thân gia đình của nạn nhân. Nếu có công dân biết thông tin nội dung vụ việc hoặc có camera hành trình ghi lại nội dung vụ việc thì cung cấp cho Cơ quan điều tra theo số điện thoại 0934328886, 0969567979 (Đồng chí Dương Minh Hải - Điều tra viên).

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#Tìm tung tích nạn nhân

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